Nexo fortalece su presencia en América Latina con la adquisición de esta plataforma de criptomedas

Nexo, plataforma global de activos digitales, anunció la adquisición de Buenbit, una compañía cripto en la región. La operación representa un impulso para fortalecer la oferta de soluciones de gestión patrimonial digital en Colombia, uno de los mercados con mayor adopción cripto del mundo.
De acuerdo con el reporte 2025 Geography of Cryptocurrency de Chainalysis, el país se ubicó entre los cinco mercados más activos de Latinoamérica, moviendo cerca de US $44.200 millones en transacciones entre julio de 2022 y junio de 2025.
En la actualidad, las criptomonedas se usan para ahorro, pagos transfronterizos, remesas y protección frente a la volatilidad económica, impulsando la necesidad de plataformas más seguras, reguladas y confiables.
Expansión regional
La adquisición combina el portafolio global de productos de Nexo, con las operaciones de Buenbit registradas ante la Comisión Nacional de Valores (CNV) de Argentina y una experiencia en mercados latinoamericanos.
Desde su nuevo centro regional en Buenos Aires, Nexo impulsará oportunidades de inversión, crecimiento y alianzas estratégicas en Colombia, México, Perú, Argentina, Chile y el resto de América Latina.
Para el mercado colombiano, esto significa un acceso ampliado a herramientas diseñadas para gestionar y crecer el patrimonio digital, incluyendo portafolios de inversión diversificados, soluciones de liquidez y productos de rendimiento.
Acceso ampliado a soluciones avanzadas
Como resultado de la integración, los clientes de Buenbit accederán a toda la oferta global de Nexo, que incluye:
- Más de 100 criptomonedas y 1.500 pares de trading
- Estándares de seguridad
- Oportunidades de rendimiento competitivo
- Crédito respaldado por cripto, especialmente relevante en mercados con acceso limitado a financiación tradicional
- Productos estructurados como Dual Investment
- Operación de futuros avanzados
- Programa de fidelización impulsado por el token $NEXO
- Atención al cliente 24/7
«América Latina ha sido históricamente un terreno fértil para la innovación fintech. Al unir fuerzas con un equipo que conoce la región a profundidad, damos un paso decisivo para llevar los recursos globales de Nexo a un contexto local. Con la escala de Nexo y las relaciones y experiencia de Buenbit, nuestras soluciones innovadoras tienen el potencial de crecer de manera acelerada en los próximos doce meses”, Antoni Trenchev, cofundador de Nexo, afirmó.
Por su parte, Federico Ogue, CEO de Buenbit: agregó: «Esta alianza con Nexo es el paso natural en nuestra evolución. Demostramos que la combinación de conocimiento local y una amplia oferta de productos puede impulsar la innovación en la región, donde preservar el valor es fundamental. Ahora, con la confianza de nuestra comunidad y la escala global de Nexo, estamos listos para expandir ese impacto, permitiendo que más latinoamericanos ahorren, inviertan y generen riqueza en un entorno estable, transparente y regulado”.