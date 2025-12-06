Nike se tomó el fútbol callejero en Medellín y se proyecta para llegar a Bogotá

Medellín fue el escenario de Juega Salvaje, un torneo de fútbol callejero organizado por Futto y Nike que reunió a comunidades urbanas, colectivos creativos y deportistas jóvenes en un formato abierto y gratuito.
El evento se realizó en el espacio 50|50, en el barrio Perpetuo Socorro, una zona que ha sido priorizada en los últimos años para proyectos de renovación urbana y uso comunitario del espacio público. La actividad incluyó workshops, música en vivo y acciones culturales asociadas al deporte base.
Según datos de la marca, su plataforma Toma El Juego inició en Los Ángeles en 2023 y ha movilizado a cientos de participantes en torneos barriales, con un modelo de expansión que incluye apoyos logísticos, formativos y de ocupación del espacio público. Con Medellín como punto de partida en Colombia, la compañía proyecta extender esta red hacia Bogotá en 2026.
El fútbol callejero se ha convertido en un segmento estratégico dentro de la industria deportiva. De acuerdo con cifras de Statista, el mercado del fútbol urbano y recreativo supera los US$20.000 millones anuales en ventas de indumentaria, calzado y accesorios.
En Colombia, la Federación Nacional de Comerciantes (Fenalco) ha señalado que el consumo asociado a productos deportivos crece por encima del 10 % anual en temporadas de actividad comunitaria y grandes eventos de marca. Este tipo de torneos suele dinamizar compras de indumentaria de bajo costo, hidratación y transporte local.
Según la organización, el proyecto no se limita al torneo, sino que incluye formación en liderazgo, gestión de espacios y creación de redes deportivas.
El rol de Medellín en la estrategia urbana del fútbol callejero
Medellín tiene un ecosistema consolidado en torno al deporte comunitario. Datos de la Alcaldía indican que más de 1,2 millones de habitantes participan anualmente en programas recreativos y deportivos en las 16 comunas y 5 corregimientos.
La ciudad cuenta con más de 4.000 escenarios barriales entre canchas sintéticas, parques y placas polideportivas. Este contexto la convierte en un laboratorio estratégico para proyectos que buscan conectar deporte, cultura y activación de territorio.
Futto, uno de los aliados del evento, desarrolla espacios deportivos en entornos urbanos caracterizados por muros grafiteados, estructuras metálicas reutilizadas y superficies adaptadas para prácticas informales.
La organización ha registrado una participación promedio de 300 jóvenes por torneo en las principales ciudades donde opera y se ha vinculado a procesos culturales de colectivos urbanos que integran música, arte y deporte.
Juega Salvaje retoma esa base y la integra con la red global de Nike. La compañía ha fortalecido sus inversiones en comunidades urbanas como parte de sus estrategias de crecimiento. Según reportes corporativos, Nike destina más de US$100 millones anuales a iniciativas de impacto comunitario en Estados Unidos y otros mercados. La expansión hacia Colombia y, en particular, a Medellín y Bogotá, se alinea con su enfoque en mercados emergentes y en segmentos juveniles.
El evento en Medellín funcionó como antesala de Toma El Juego, la plataforma que Nike lanzará en el país en 2026. Esta propuesta incluye torneos periódicos en barrios, experiencias de formación y laboratorios de creatividad relacionados con fútbol urbano.
La compañía proyecta trabajar con comunidades locales para desarrollar metodologías adaptadas a las dinámicas colombianas, especialmente en zonas con fuerte identidad futbolera.