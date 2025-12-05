Nissan sacó nuevo vehículo: Estilo deportivo, híbrido, rendidor y su precio sorprende

El mercado automotor mantiene un crecimiento constante en diversos países, impulsado por la transición hacia tecnologías más eficientes y por la búsqueda de soluciones de movilidad accesibles para un público cada vez más amplio. En este contexto, los fabricantes refuerzan sus estrategias para ofrecer modelos que integren innovación, menor consumo energético y un costo operativo competitivo. Una de las compañías que continúa avanzando en esta dirección es Nissan, que presentó recientemente un nuevo modelo orientado a fortalecer su portafolio de vehículos electrificados.
Se trata del Nissan N6, un sedán híbrido que combina elementos de la tendencia eléctrica de la marca con un diseño centrado en la eficiencia. Este nuevo modelo retoma la estética característica de la línea de vehículos de nueva generación de Nissan, incorporando ajustes que le dan una apariencia más dinámica y moderna. Su propuesta busca atraer a usuarios interesados en un automóvil con consumo optimizado, pero que también ofrezca un desempeño adecuado para la conducción diaria.
En su exterior, el N6 presenta una superficie frontal cerrada, típica de los vehículos electrificados que no requieren una parrilla tradicional. Sobresale una barra lumínica superior que recorre todo el ancho del vehículo, junto con faros inferiores en forma de “L” que complementan la firma visual. El emblema de la marca aparece retroiluminado y las manijas de las puertas permanecen ocultas para favorecer la aerodinámica. El puerto de carga está ubicado en un panel lateral trasero integrado de manera discreta en la carrocería, lo que contribuye a una apariencia uniforme. En la parte posterior mantiene una silueta tipo coupé, incorpora iluminación horizontal continua y un parachoques de diseño limpio que oculta las salidas de escape, características que refuerzan una imagen estilizada.
¿Qué otras características tiene en Nissan N6 hibrido?
El interior está orientado a mejorar la experiencia del conductor y de los pasajeros mediante una oferta equilibrada entre conectividad, ergonomía y funcionalidad. El modelo incorpora un tablero digital y una pantalla flotante destinada al sistema multimedia. Las opciones de tapicería están disponibles en combinaciones claras u oscuras, según el nivel de equipamiento. En las versiones de entrada, la dotación incluye faros LED, encendido por botón, cámara de reversa, asientos traseros con diseño de “cero gravedades”, un panel digital de 10,25 pulgadas y una pantalla central de 14,6 pulgadas, alimentada por un procesador Qualcomm Snapdragon 8155 que favorece un funcionamiento fluido del sistema.
Recomendado: Nissan reabrió icónica vitrina en punto clave de Bogotá
Las variantes superiores amplían la oferta de tecnología y seguridad. Entre los elementos adicionales se encuentran iluminación adaptativa, techo panorámico con cortina manual, cámara de 540 grados, asistente de voz con inteligencia artificial, control crucero adaptativo, sistema de mantenimiento de carril, asistencias de estacionamiento y otros componentes que conforman el conjunto de ayudas avanzadas a la conducción (ADAS).
En cuanto a precios, Nissan divulgó una lista oficial para el mercado chino. La gama parte desde 99.900 yuanes y llega hasta 129.990 yuanes, con una tarifa promocional de lanzamiento que comienza en 91.900 yuanes. Según las equivalencias compartidas por la marca, el precio estándar de entrada equivale aproximadamente a US$14.089 dólares, mientras que el valor promocional se ubica en torno a US$12.990 dólares. En el caso colombiano, la referencia estimada para la versión básica ronda los $50 millones.