Nueva aerolínea aterriza en Colombia: Tendrá frecuencia a estos destinos nacionales e internacionales

El Ministerio de Comercio, Industria y Turismo anunció, mediante un comunicado, que se fortalecerá la conectividad aérea entre Colombia y Estados Unidos con el regreso de Frontier Airlines al país, previsto para diciembre de 2026.
La aerolínea estadounidense anunció que comenzará a operar vuelos directos desde el Aeropuerto Internacional de Orlando hacia Bogotá, Medellín y Cartagena. El inicio de estas rutas está sujeto a las respectivas autorizaciones gubernamentales.
En una primera etapa, Frontier Airlines ofrecerá 14 frecuencias semanales entre Orlando y las tres ciudades colombianas. La operación aumentará a 15 vuelos por semana a partir de marzo de 2027, cuando la ruta hacia Bogotá pase a contar con servicio diario.
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El regreso de la compañía también ampliará las opciones de conexión para los viajeros colombianos. Según informó Frontier Airlines, los pasajeros que utilicen Orlando como punto de conexión tendrán acceso a más de 50 destinos en el Caribe, lo que permitirá enlazar las ciudades colombianas con otros mercados de la región.
Daniel Camejo, vicepresidente de Frontier Airlines, explicó que Colombia será el primer mercado de Suramérica al que ingresará la compañía. Bogotá, Medellín y Cartagena marcarán el inicio de sus operaciones en el país, mientras la aerolínea evalúa nuevas posibilidades de expansión.
El anuncio se da en un escenario de crecimiento de la conectividad aérea entre Colombia y Estados Unidos. Actualmente, ambos países cuentan con cerca de 350 frecuencias semanales, que representan más de 61.700 sillas disponibles hacia 12 ciudades estadounidenses.
Desde ProColombia y el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo señalaron que la llegada de un nuevo operador puede ampliar la oferta de transporte aéreo y favorecer actividades relacionadas con el turismo, los negocios y la inversión.
La estrategia contempla aprovechar el incremento de frecuencias para facilitar el ingreso de visitantes internacionales, ampliar las alternativas de viaje para los colombianos y mejorar la conexión de las regiones del país con mercados internacionales.