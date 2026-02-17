Nuevas obras en aeropuerto El Dorado presentan importante avance: quedarían listas en menos de seis meses

El Ministerio de Transporte, a través de la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI), anunció que la zona de control migratorio del Aeropuerto Internacional El Dorado inició una nueva fase de transformación orientada a fortalecer la atención a los viajeros internacionales.
Durante una visita técnica realizada por Migración Colombia, la concesión Opain y la ANI, se verificó el avance de las obras, cuyo propósito es responder al incremento sostenido del tráfico aéreo. La intervención busca adecuar la infraestructura y optimizar los procesos operativos en uno de los puntos de ingreso y salida del país con mayor movimiento de pasajeros.
En la inspección, las entidades revisaron los trabajos en ejecución y la adecuación de áreas destinadas a ampliar la capacidad operativa de la autoridad migratoria. El objetivo principal es disminuir los tiempos de espera, mejorar la orientación de los usuarios dentro de la terminal y modernizar los procedimientos de verificación de ingreso y salida del territorio nacional.
Según los reportes oficiales, las obras presentan un avance del 76 % y se desarrollan sin contratiempos operativos. Asimismo, Valora Analitik pudo conocer que se prevé que la intervención sea entregada en junio de 2026.
¿Cuáles son los avances más importantes de esta obra en el Aeropuerto El Dorado?
Uno de los hitos principales es la construcción y entrega de la nueva sede del Centro Estratégico Conjunto de Análisis Migratorio (CECAM). La instalación, con un área de 187 metros cuadrados, ya fue dotada y puesta a disposición de las autoridades competentes.
El espacio dispone de circuito cerrado de televisión (CCTV), sistema de climatización, red tecnológica, detección contra incendios, videowall, archivo físico y cuarto técnico. Estos elementos permitirán fortalecer la vigilancia y el análisis de la información asociada al control migratorio.
La vicepresidenta de Gestión Contractual de la ANI, Milena Jiménez, destacó que la coordinación interinstitucional ha sido determinante para ejecutar los trabajos sin afectar la operación aeroportuaria.
“Gracias a la articulación institucional, junto con Opain hemos logrado avanzar con las intervenciones sin afectar la operación del aeropuerto. En conjunto, esta ampliación no solo representa un crecimiento físico del área, sino un avance estratégico en capacidad, eficiencia operativa y modernización tecnológica del proceso migratorio”, afirmó.
Una vez finalicen las adecuaciones de redes y sistemas, la zona de inmigración contará con 62 módulos de atención: 33 mostradores tradicionales y 29 dispositivos biométricos Bioming, diseñados para la verificación automatizada de identidad.
A estas medidas se sumarán pantallas informativas integradas al pórtico de ingreso, que facilitarán la organización de filas y la orientación de los pasajeros dentro de la terminal aérea. La implementación busca agilizar el tránsito en horas de alta demanda, especialmente durante temporadas vacacionales y picos de operación.
Por su parte, la gerente general de Opain, Natalí Leal, resaltó el avance de la intervención.
“Junto a la ANI y Migración Colombia avanzamos en un proyecto estratégico para fortalecer la capacidad operativa y mejorar la experiencia de los pasajeros internacionales en El Dorado, con una ampliación del área de inmigración que registra un 76 % de ejecución”, señaló.
Las adecuaciones responden al aumento del flujo de viajeros registrado en los últimos años en el principal aeropuerto del país. De acuerdo con cifras oficiales, el movimiento migratorio pasó de 4,5 millones de personas en 2022 a más de 6,2 millones en 2025, lo que equivale a un crecimiento cercano al 38 %.