El megaproyecto de ampliación El Dorado Max, que prevé inversiones por $12 billones para agrandar y mejorar el aeropuerto de Bogotá, dio un nuevo pasado durante este fin de semana, que será clave para su eventual adjudicación.
Así lo conoció en primicia Valora Analitik, que tuvo acceso a un memorando enviado por Julián David Rueda, vicepresidente de estructuración (e) de la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) sobre la reactivación de los estudios clave para esta iniciativa, que fue presentada por Odinsa Aeropuertos.
De acuerdo con el documento, que fue remitido a Israel Alberto Franco, gerente (e) GIT de contratación de la misma entidad, se solicita la reanudación del contrato de consultoría que está evaluando la documentación entregada por los privados al Ejecutivo.
¿En qué va el megaproyecto de ampliación El Dorado Max por $12 billones?
Con esta decisión, la entidad reactiva los estudios clave para el megaproyecto de ampliación El Dorado Max, luego de cuatro meses de suspensión que se había aprobado tras un pedido del Consorcio Consultor Aeropuerto El Dorado.
En su momento, este último le pidió al Gobierno Nacional frenar su contrato, que consiste en analizar y aprobar los estudios de factibilidad presentados por Odinsa Aeropuertos para esta obra, de tal modo que pueda ser licitada y adjudicada mediante una concesión.
De acuerdo con información de la consultora y la ANI, al tratarse de una obra de gran envergadura, quizá la más grande después del metro de Bogotá, hay diversos requerimientos y observaciones que deben ser revisados y ajustadas, para lo cual necesitan contar con más tiempo.
De hecho, en su momento, el Consorcio Consultor Aeropuerto El Dorado confirmó que persistían temas de «alta relevancia que no pueden resolverse en el plazo ordinario del contrato de consultoría y que justifican la suspensión temporal solicitada”.
Por ejemplo, hasta el 11 de agosto, Odinsa había recibido 9.356 observaciones sobre los estudios de factibilidad de la iniciativa privada, de las cuales ya había contestado 8.738 (93,39 %), quedando pendientes 618 observaciones (6,61 %).
Igualmente, la consultoría anotó que la empresa tenía que emprender una “reformulación integral de sus documentos”, lo cual implicaba «la reestructuración de modelos técnicos, ajustes contractuales significativos y distintas validaciones internas”.
No se trata de un trabajo menor. De hecho, la misma empresa explicó que los tiempos de reformulación son extensos, debido a la complejidad técnica, regulatoria y operativa, así como el volumen de estudios y documentos que conforman la factibilidad.
Proceso se adjudicaría a finales de 2026 o 2027
Eso sí, Valora Analitik confirmó que el plazo de cuatro meses que dio la ANI de suspensión se cumplió el pasado 31 de enero, por lo cual -durante este fin de semana- Rueda solicitó su reactivación y así este pueda entrar en su fase final.
Con lo anterior, durante el primer semestre de este año, terminaría la evaluación del megaproyecto de ampliación El Dorado Max, en línea con la expectativa de Mauricio Ossa, presidente de Odinsa.
Así lo dijo el ejecutivo en entrevista con Valor Agregado de Valora Analitik, al señalar que, una vez se concrete dicho paso, se abriría un proceso de concesión para adjudicar su construcción y operación. En todo caso, si hay terceros interesados, la ANI deberá licitar el proceso y otras empresas podrían pujar para ganarlo.
Al margen de lo anterior, Ossa dijo: “Somos optimistas de que Colombia va a tener un aeropuerto de esta envergadura. Esto va a ser un contrato de concesión hacia finales de 2026 o a principios de 2027, y que va a tomar un tiempo de construcción largo”.
Y aclaró que no se verán grandes demoliciones en el principal aeropuerto de Colombia: “Se conserva mayoritariamente todo lo que el aeropuerto tiene, pero van a haber nuevas edificaciones que permitan tener ese nivel de procesamiento y tecnología de último nivel”.