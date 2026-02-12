El año pasado, el gobierno del presidente Gustavo Petro dio a conocer que habrá un nuevo aeropuerto internacional en Colombia. La terminal aérea será clave para impulsar la actividad económica del país.
Al mismo tiempo, dijo, este aeropuerto podría ser una terminal alterna que ayude a las operaciones que se llevan a cabo en El Dorado, principal punto de transporte aéreo de pasajeros y carga del país.
De acuerdo con el Ministerio de Transporte, se adecuará la infraestructura de El Alcaraván de Yopal para que funcione como nuevo aeropuerto internacional en Colombia, pero su puesta en marcha todavía depende de una serie de adecuaciones clave.
A cierre del año pasado, la Comisión Sexta de la Cámara de Representantes, fue escenario del debate de control político, liderado por el representante por Casanare, Hugo Alfonso Archila Suárez, justamente para establecer las modificaciones sobre esta terminal aérea.
Se dijo que la internacionalización del aeropuerto de Yopal tiene como finalidad la adecuación de la infraestructura para ser también centro de suministro de combustible de aeronaves, nodo de interconexión de vuelos para los llanos, la Amazonía y otros destinos del país.
¿Qué se sabe del nuevo aeropuerto internacional en Colombia?
En su momento, dijo Archila que este aeropuerto quedó garantizado con inversiones, pero no se han visto avances significativos.
Recordó que “en la ley aprobada se determina que se dispone de 12 meses para su implementación y aún si bien es cierto que hay una resolución de la Aerocivil que determina al aeropuerto como internacional, no se tienen los avances efectivos”.
María Fernanda Rojas Mantilla, también para ese control político, aseguró que, desde el Ministerio, se avanzaba en todos los hitos necesarios para que este nuevo aeropuerto internacional en Colombia fuera una realidad.
Aclaró que, para que el mercado de Yopal tenga las conexiones internacionales, se debe aplicar “una gestión con las aerolíneas, comenzar a tomar medidas para incentivar que las mismas propongan esa operación, donde tenemos la necesidad de generar un equilibrio”.
De momento, no hay fecha confirmada para la puesta en marcha de este nuevo aeropuerto internacional en Colombia y las autoridades departamentales avanzan en el cumplimiento de los distintos requisitos para su funcionamiento.