Nuevas protestas en Francia dejan al menos 135 detenidos y movilizan a 70.000 agentes

Las protestas en Francia continúan este sábado 24 de octubre en medio del descontento por el aumento del costo de vida. La jornada deja al menos 135 detenidos en todo el país, según el balance entregado a las 13:00 por el ministro del Interior, Laurent Nuñez. El Gobierno desplegó 70.000 agentes para reforzar la seguridad ante las movilizaciones.
En Lyon, la Policía utilizó gases lacrimógenos para dispersar a cerca de 150 manifestantes que intentaban bloquear una vía cerca del centro de la ciudad, donde las protestas tenían restricciones.
«La Policía se mueve constantemente. Llegan y disuelven las marchas antes incluso de que se formen», declaró a la agencia AFP una estudiante de 21 años.
Las autoridades mantienen el despliegue después de los episodios de violencia registrados durante las manifestaciones del sábado anterior. En varias ciudades hubo enfrentamientos con la Policía, incendios de edificios y vehículos, daños en escaparates y saqueos de establecimientos comerciales.
El domingo, en París, jóvenes encapuchados levantaron barricadas en llamas, mientras los agentes cargaron contra la multitud.
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Francia despliega 70.000 agentes ante nuevas movilizaciones
La movilización de este sábado llevó a numerosos comercios a proteger sus fachadas con tableros o a cerrar sus puertas ante el riesgo de nuevos disturbios. El despliegue de 70.000 agentes busca reforzar la seguridad durante las marchas y prevenir nuevos enfrentamientos.
En París, uno de los puntos de controversia fue el cambio de última hora en el recorrido de una manifestación. La ruta inicialmente autorizada, entre Bastilla y Nación, fue revocada el viernes y sustituida por un trayecto entre Porte d’Italie y Porte de Vincennes, en el sureste de la capital.
La decisión generó críticas de sindicatos y políticos de izquierda, que cuestionaron la modificación del itinerario prevista para la jornada.
Vigilancia por congreso de Agrupación Nacional
Las autoridades también mantienen la atención sobre un congreso de Agrupación Nacional, el partido de extrema derecha, que se celebra en Orleans y cuenta con la participación de Marine Le Pen y Jordan Bardella.
La presencia de asistentes al encuentro y de grupos convocados para protestar contra el partido aumenta la preocupación por posibles enfrentamientos.
La Policía desplegó agentes en los accesos a la ciudad y en el centro, donde realiza controles y confisca objetos que puedan «perturbar el buen desarrollo de los actos previstos».
Hacia el mediodía, las autoridades informaron de incautaciones de objetos que podrían utilizarse para ejercer violencia o contribuir a un clima de hostilidad en Orleans, Pau, Rennes, Marsella y Tours.
Las protestas en Francia se desarrollan así bajo un amplio dispositivo de seguridad, en una jornada marcada por las detenciones, las restricciones a las movilizaciones y la preocupación de las autoridades por la posibilidad de nuevos episodios de violencia.