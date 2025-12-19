El diario Vanguardia anunció un nuevo cambio en su dirección editorial. Melissa García Neira dejó el cargo de directora, posición que ocupó durante cerca de seis meses, y en su reemplazo fue designado el periodista Juan Carlos Gutiérrez, quien hasta ahora se desempeñaba como jefe de redacción.
La salida de García se conoció luego de que la periodista publicara un mensaje en su cuenta de X, en el que confirmó que no continuaría al frente del medio. Posteriormente, Vanguardia divulgó un comunicado oficial informando el relevo en la dirección.
Con este movimiento, Vanguardia completa tres cambios de director en un periodo cercano a tres años. Antes de García Neira, el cargo fue ocupado por Diana Saray y Javier Flórez, en una etapa marcada por ajustes internos en la estructura editorial del medio.
Juan Carlos Gutiérrez asume la dirección editorial
Vanguardia indicó que Melissa García, ejerció como directora del sistema informativo hasta este jueves. El medio señaló que durante su gestión se adelantaron procesos orientados al crecimiento del ecosistema digital y a la conexión con nuevas audiencias. En el mismo comunicado, la Casa Editorial agradeció el trabajo realizado por García Neira. No se entregaron mayores detalles sobre las razones del cambio en la dirección.
En reemplazo de García fue nombrado Juan Carlos Gutiérrez, periodista que cuenta con 28 años de vinculación a la Casa Editorial Vanguardia. A lo largo de su trayectoria en el medio ha ocupado cargos como editor y director de la Unidad Investigativa.
Gutiérrez ha recibido distintos reconocimientos en el ejercicio periodístico, entre ellos el Premio Latinoamericano de Periodismo, el Premio Nacional de Periodismo Simón Bolívar en dos oportunidades.
Con su designación, Vanguardia inicia una nueva etapa en su dirección editorial, en un contexto en el que el medio continúa ajustando su estructura tras varios relevos en la jefatura en los últimos años.