Francisco Lozano Gamba sale de la presidencia de la Financiera de Desarrollo Nacional

La Junta Directiva de la Financiera de Desarrollo Nacional (FDN) anunció la salida de Francisco Lozano Gamba de la presidencia de la entidad a partir de hoy, 16 de diciembre. Según el comunicado, la decisión fue tomada por mutuo acuerdo.
“La Junta Directiva expresa su más sincero reconocimiento al doctor Lozano por su compromiso y sobresaliente gestión, determinantes para el fortalecimiento institucional de la FDN y la consolidación de su estrategia corporativa”, se lee en un comunicado de la entidad.
De igual manera, indicaron que durante el liderazgo de Lozano, la entidad nacional amplió su experiencia en estructuración y financiación de proyectos en 30 subsectores, incluyendo los de transporte vial y férreo, energía, telecomunicaciones, infraestructura social (educación y salud), agua y desarrollo urbano, y se consolidó como una entidad idónea para garantizar que los proyectos de infraestructura se realicen bajo los más altos estándares internacionales.
Recomendado: Ahora | Juan Esteban Calle de Cementos Argos es el nuevo presidente de Grupo Argos
Nuevo presidente (e)
La Junta Directiva además designó como presidente encargado a Rafael Herz, actual vicepresidente de Estructuración y Banca de Inversión, quien asumirá este rol a partir de la fecha y hasta la designación de la nueva cabeza de la FDN.
Indicaron además que se iniciará un proceso de selección con el acompañamiento de la firma internacional especializada, headhunter, para que se garantice un proceso transparente y acorde con el gobierno corporativo de la entidad nacional.