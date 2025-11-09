Hay nuevo ganador de Baloto en Montería; se lleva $29.000 millones

En el sorteo número 2576, realizado en la noche del 8 de noviembre, un jugador en Montería, Córdoba, se llevó el gran acumulado de Baloto por $29.000 millones.
Según informaron, el tiquete ganador fue comprado en un punto de venta de la red aliada Record S.A. Además, explicaron que el ganador lo compró bajo la modalidad manual y ganó con los números 01, 06, 18, 21, 24 y la súper balota 12.
Adicional al premio mayor, el sorteo también dejó más de 30.000 ganadores en todo el país.
Por otra parte, cabe resaltar que entre el 25 de mayo de 2022 y el 3 de noviembre de 2025, Baloto ha pagado premios por más de $345.000 millones, correspondientes a 8.593.601 ganadores en todo el país.
Asimismo, Baloto también ha aportado al sistema de salud. Según sus cifras, ha hecho transferencias por más de $190.000 millones entre el 25 de mayo 2022 y el 3 de noviembre de 2025.
Así las cosas, de acuerdo con la información suministrada, el ganador deberá contactarse con Fiduciaria de Occidente para gestionar la entrega de su premio.
Los interesados en jugar Baloto lo pueden hacer desde su celular o computador, y también en cualquiera de los 43.000 puntos de Su Red y Supergiros en toda Colombia.