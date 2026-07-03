Nuevo MinAmbiente: ANLA no puede ser una entidad que frene proyectos en Colombia; habla de fracking

Fabio Arjona, ministro de Ambiente designado, señaló que no eliminará la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA), pero manifestó que esta no puede convertirse en una entidad que frene proyectos.
Debe recordarse que la ANLA es la entidad del Gobierno colombiano encargada de evaluar y hacer seguimiento a las licencias y permisos ambientales de proyectos que pueden generar un alto impacto, como los de petróleo y gas, minería e infraestructura.
En cuanto a aplicar la técnica de fracking dijo: “no hay ninguna barrera tecnológica para hacer un fracking responsable”.
Si bien este ministerio no lidera este tipo de iniciativas, su postura representa un respaldo al viraje que el gobierno de Abelardo de la Espriella quiere dar a la política energética colombiana, en el que habría una mayor extracción de petróleo y gas.
El ministro designado añadió que, en caso de que se implemente esta técnica de extracción no convencional, se realizaría sobre un área mínima del territorio colombiano, cercana al 0,2 %, según sus palabras.
“No va a ser en parques nacionales, no va a ser en zonas restringidas por diferentes mecanismos de planificación que tiene el Estado. No se va a hacer en ninguno de los sitios donde no se pueda generar”, expresó en Blu Radio.
Arjona también hizo mención de los recursos hídricos que requiere este tipo de extracción de hidrocarburos, manifestando que debe evitarse la contaminación y la afectación de los acuíferos. Adicionalmente, señaló que las bases de la política pública de la cartera serán la prevención, la mitigación y la compensación de los impactos ambientales.
En cuanto a si se adelantará de manera inmediata la explotación comercial o si primero se desarrollarán pilotos, el ministro manifestó que esa decisión no hace parte de su cartera. Sin embargo, señaló que, en cualquier caso, deberán seguirse las directrices del Gobierno, al afirmar que Colombia atraviesa un panorama energético complejo, con riesgos tanto para el sistema eléctrico como para la industria del gas.
El funcionario agregó que será necesario utilizar tecnología de punta y garantizar mecanismos de supervisión que permitan evitar daños ambientales irreparables, según manifestó en una entrevista con Caracol Radio, en el programa 6AM W.
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