Nuevos cierres en la vía Bogotá – Villavicencio: Hay accidente y bloqueo de transportadores

El tránsito en la vía que comunica Bogotá con Villavicencio sigue teniendo novedades que afectan la movilidad de los ciudadanos y del transporte de carga.
A los cierres que ya se han registrado durante toda esta semana por los deslizamientos y otros impactos de la ola invernal, ahora se suman bloqueos y accidentes que los conductores deben tener en cuenta.
Coviandina, la concesionaria que tiene a su cargo el corredor vial entre la capital del país y Villavicencio reportó en la mañana de este sábado que un grupo de transportadores de carga realizan cierre total en el kilómetro 50+050.
La protesta se da como inconformidad “por los horarios establecidos por el Comité de Seguimiento del PMT para la movilidad en el marco del Plan Piloto por la variante del kilómetro 18+000”.
Relacionado: Coviandina confirmó piloto de apertura de la Vía al Llano: Fecha y horarios para el paso de vehículos
Accidentes también afectan la Vía al Llano
Coviandina especificó que el cierre en el K0+000 (El Uval), kilómetro 35+000 (El Tablón) y en el kilómetro 82+600 (sector Buenavista), se da como consecuencia “a las manifestaciones en el kilómetro 50+050 por parte del gremio transportador”.
Al tiempo la concesión pidió a los conductores estar atentos a las indicaciones que suministren las autoridades en esta importante vía.
Minutos después, la empresa reportó cierre total en el kilómetro 12+200 por un siniestro vial, descrito como un choque entre un automóvil y una motocicleta.
Se indicó que las autoridades ya atienden el siniestro y se reiteró el llamado para seguir las recomendaciones para el restablecimiento del paso en esta zona.