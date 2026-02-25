A estos trabajadores les harían nuevos descuentos por pensión en Colombia

Algunos aportantes al sistema podrían ver nuevos y mayores descuentos en los pagos a pensión en Colombia, desde el lado del fondo de solidaridad.
Este cambio podría aplicarse en la medida en que la Corte Constitucional avale la reforma al sistema de jubilaciones que fue aprobado durante 2024.
La modificación, en caso de avalarse, aplicaría por nivel de salario mínimo: no todos los aportes a pensión en Colombia tendrían los mismos descuentos.
Los descuentos que se aplicaría a la pensión en Colombia
- Trabajadores con ingresos entre 4 y menos de 7 SMMLV: Deben aportar un 1,5 % adicional de su base de cotización
- Trabajadores con ingresos entre 7 y menos de 11 SMMLV: Su aporte aumenta al 1,8 %
- Trabajadores con ingresos entre 11 y menos de 19 SMMLV: Se les descuenta un 2,5 % para este fondo
- Trabajadores con ingresos entre 19 y 20 SMMLV: La tasa de aporte es del 2,8 %
- Trabajadores con ingresos superiores a 20 SMMLV: Deben pagar el tope máximo del 3,0 %
Para el caso de los pensionados con mesadas altas también habría más descuentos: quienes reciben entre 10 y 20 SMMLV aportan el 2,0 %, y quienes superan los 20 SMMLV deben contribuir con el 3,0 %.
Recuerda el sistema que los recursos obtenidos se destinan principalmente al Pilar Solidario, este busca entregar una renta básica mensual a adultos mayores en condición de pobreza extrema o vulnerabilidad que no alcanzaron los requisitos para una jubilación.