Nutresa adjudicó todas las acciones de su más reciente oferta de recompra: operación costó $585.000 millones

El Grupo Nutresa, de Jaime Gilinski, estrenó el mercado en 2026 con una oferta de readquisición de acciones, que responde a la autorización dada por los accionistas el pasado 19 de diciembre de 2025.
En ese momento, los inversionistas aprobaron un proyecto de readquisición, con cargo a la Reserva para Readquisición de Acciones, de hasta 10.000.000 de títulos equivalente al 2,19 % del total de acciones en circulación de la compañía.
Para ello, se planteó la formulación de una o de varias ofertas durante los años 2026, 2027 y 2028. La primera de estas ofertas se ejecutó este seis de enero, con resultados positivos para la compañía.
Relacionado: Nutresa publica plazo para readquisición de acciones
Hubo sobredemanda por acciones de Nutresa
En esta oferta, se planteó la readquisición de hasta 1,95 millones de acciones de Nutresa, con un precio de $300.000 cada una, la cual se ejecutó a través del mecanismo independiente de la Bolsa de Valores de Colombia (bvc).
De acuerdo con la información de la bvc, durante la oferta se adjudicaron la totalidad de las acciones que fueron ofrecidas para ser readquiridas, en una operación que tuvo un costo de $584.999 millones, teniendo en cuenta el número de acciones adjudicadas y el precio de cada una.
De hecho, la operación tuvo sobredemanda, pues se recibieron aceptaciones por 2,18 millones de acciones, que equivalen al 111,94 % de los títulos ofrecidos.
Vale recordar que, antes de esta operación, en octubre de 2025 se hizo otra oferta de recompra, esa vez por 4,58 millones de acciones a un precio de $130.000 por cada título, en la que no se reportaron aceptaciones.