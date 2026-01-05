Grupo Nutresa publicó este lunes un aviso de oferta de readquisición de acciones por medio del cual ofrece readquirir hasta 1,95 millones de acciones de la compañía a un precio de $300.000 cada una.
Según el anuncio, el periodo de aceptaciones será recibido el 6 de enero de 2026 hasta las 3:00 p.m.
“Cada Destinatario de la Oferta podrá vender mínimo una acción ordinaria y hasta el número total de acciones que posea en la Sociedad de acuerdo con el libro de registro de accionistas”, dijo la compañía.
Según Nutresa, dentro de los cinco días hábiles a partir del día hábil siguiente al cierre del plazo para presentar las aceptaciones a la oferta de compra, la bvc (Bolsa de Valores de Colombia) informará a las sociedades comisionistas intervinientes los resultados de la adjudicación a través del boletín informativo.
Asimismo, la sociedad lo informará los resultados al mercado a través de la plataforma de información relevante de la Superintendencia Financiera de Colombia y en su página web.
“Para todos los efectos se tendrá como fecha de adjudicación la fecha en que la bvc publique el boletín informativo de resultados al mercado”, finalizó.
Aprobación de programa de readquisición
Es importante recordar que la Asamblea de Accionistas de Grupo Nutresa, en sesión extraordinaria del 19 de diciembre de 2025 aprobó un proyecto de readquisición de acciones con cargo a la Reserva para Readquisición de Acciones, de hasta 10.000.000 de acciones equivalente al 2,19 % del total de acciones en circulación de la compañía.
Lo anterior, mediante la formulación de una o de varias ofertas durante los años 2026, 2027 y 2028, “siempre que se efectúe mediante mecanismos que garanticen igualdad de condiciones a todos los accionistas y el cumplimiento de la normatividad aplicable”.
En esa fecha, la Junta Directiva reglamentó el Proyecto estableciendo que el mismo podría implementarse mediante la formulación de una o de varias ofertas a través del mecanismo independiente de la Bolsa.