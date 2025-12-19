La Junta Directiva de Grupo Nutresa aprobó este 19 de diciembre el Reglamento General de Readquisición de Acciones de la compañía, en desarrollo del proyecto que fue avalado el mismo día por la Asamblea de Accionistas.
De acuerdo con la información divulgada, el reglamento establece las condiciones bajo las cuales la sociedad podrá adelantar el proceso de readquisición, que contempla la adquisición de hasta 10 millones de acciones propias, a un precio de $300.000 por acción.
El mecanismo se realizará mediante la formulación de una o varias ofertas, que podrán llevarse a cabo durante los años 2026, 2027 y 2028, conforme a las disposiciones legales vigentes y a los términos definidos en el reglamento aprobado por la Junta Directiva.
De esta manera, Grupo Nutresa avanza en la implementación de una estrategia de manejo de capital autorizada por sus accionistas, la cual busca otorgar flexibilidad a la compañía en la gestión de su estructura accionaria en el mediano plazo.
