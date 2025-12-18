oBoticário entregó más de 6.000 regalos de navidad en aeropuertos de Brasil y Colombia

oBoticário llevó kits de regalos a la banda de equipaje de tres aeropuertos entre Brasil y Colombia, los cuales llegaban junto a las maletas de los pasajeros.
Los aeropuertos elegidos fueron: Guarulhos de São Paulo, Alfonso Peña de Curitiba y José María Córdova de Medellín.
“Decidimos intervenir un lugar que no se asocia con emoción como la banda de equipaje, para demostrar que el amor puede aparecer donde menos lo esperas. Por eso llevamos esta activación global a tres aeropuertos de manera coordinada para transformar puntos de alto flujo en una experiencia que recibe a los viajeros con un gesto de cariño”, afirmó Sara Escobar, senior marketing manager Latam de oBoticário.
Precisamente la elección de la capital de Antioquia no fue casualidad. Según informaron desde la marca, esta es la segunda ciudad más relevante para oBoticário en Colombia en número de tiendas, después de Bogotá, y uno de los mercados con mayor crecimiento y potencial.
Por eso, la marca quiso que esta ciudad fuera protagonista de una acción pensada para fortalecer su presencia local y consolidar su aspiración de convertirse, también en Colombia, en la marca preferida para regalar en épocas especiales.
En total, entre Brasil y Colombia, oBoticário entregó más de 6.000 regalos navideños durante aproximadamente tres horas y hasta agotar existencias, los viajeros que pasaban por la banda de equipaje recibieron productos de cuidado personal de la marca y un detalle adicional que invitaba a compartir el gesto con otra persona.
En esta oportunidad, la marca trabajó de la mano con Wingo y los operadores aeroportuarios.