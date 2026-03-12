Llegan ocho nuevas opciones de inversión a la Bolsa de Colombia; están enfocadas en tecnología, robótica y BlockChain

Una de las formas que ha encontrado la Bolsa de Valores de Colombia (bvc) y las comisionistas de bolsa para sumar nuevos inversionistas locales es el Mercado Global Colombiano (MGC).
A través de esta rueda de negociación de títulos extranjeros, los colombianos pueden negociar acciones y fondos bursátiles (ETF) de otros países sin necesidad de abrir cuentas en el exterior, y con las mismas condiciones que una acción de un emisor local.
En los dos primeros meses de este año, la negociación de estos valores llegó a $863.000 millones, un monto que equivale a cerca del 10 % de lo que se mueve en acciones de empresas colombianas, con un portafolio que sigue creciendo.
A partir de este jueves, hay seis nuevos ETF y dos UCITS disponibles para ser adquiridos por los inversionistas, enfocados en nuevas tecnologías como Inteligencia Artificial, robótica, BlockChain, activos digitales, entre otros.
Cathie Wood, founder y CEO de ARK Invest. Foto: Pablo Vega / Valora Analitik.
Detalles de los nuevos ETF disponibles en Colombia
Los fondos bursátiles que están disponibles desde este jueves son creados por ARK Investment Management, firma estadounidense de gestión de inversiones fundada en 2014. Está ubicada en Florida y se especializa en gestionar ETF.
Los ETF y UCITS que llegaron al Mercado Global Colombiano, de acuerdo con las descripciones de ARK Investment, son:
ARKKCO: Invierte en acciones de empresas que dependen o se benefician del desarrollo de nuevos productos o servicios, mejoras tecnológicas y avances en la investigación científica relacionados con dispositivos inteligentes, movilidad autónoma, redes neuronales, nube de próxima generación, billeteras digitales, entre otros.
ARKWCO: Invierte en empresas de tecnología, infraestructura y servicios compartidos, productos y servicios basados en internet, nuevos métodos de pago, big data, internet de las cosas, y redes sociales y medios de comunicación.
ARKQCO: Las empresas se centran en el desarrollo de nuevos productos o servicios, mejoras tecnológicas y avances en la investigación científica relacionados, entre otros, con la energía, la automatización y la fabricación, los materiales, la inteligencia artificial y el transporte.
ARKGCO: se concentrará en emisores de cualquier industria o grupo de industrias del sector sanitario, incluyendo emisores cuya actividad principal se centra en la biotecnología.
ARKFCO: Se enfoca en valores de renta variable nacionales e internacionales de empresas dedicadas a las áreas de inversión de BlockChain y fintechs.
ARKXCO: las empresas en este ETF se centran en la innovación en el ámbito espacial o de defensa, que lideren, faciliten o se beneficien de productos o servicios tecnológicamente habilitados que ocurren más allá de la superficie de la Tierra.
ARKICO: busca invertir en empresas dedicadas a la inteligencia artificial, la tecnología autónoma y la robótica. Se espera que estas empresas se centren en el desarrollo de nuevos productos o servicios, mejoras tecnológicas y avances en la investigación científica.
ARKKUCO: El emisor de este ETF es creado por ARK UCITS, un vehículo de gestión de activos colectivos irlandés de capital abierto.
