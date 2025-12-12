Olga Lucía López se retira como vicepresidenta de Tecnología de Información de ISA, tras 36 años en la compañía

Interconexión Eléctrica (ISA) dio a conocer que Olga Lucía López Marín, actual vicepresidente de Tecnología de Información, se retira de la compañía a partir del 27 febrero de 2026, para disfrutar de su jubilación luego de 36 años de servicio en ISA.
«A lo largo de su carrera, Olga ha desempeñado roles estratégicos en diferentes asociaciones y juntas directiva, entre las que se destacan Internexa, Inteia, CxO Forum Latam, el Centro de Ciencia y Tecnología de Antioquia, entre otros», destacóla filial de Ecopetrol en un comunicado.
Relacionado: Relevante | ISA crea nueva empresa para gestionar sus operaciones en América Latina
Durante su trayectoria en la organización lideró:
- La evolución de ofimática en la compañía, potenciando las capacidades individuales y colaborativas.
- La implementación de modelos de gestión TIC en los tres negocios y en seis países en donde ISA está presente.
- La consolidación de Centros de Expertise, lo cual permitió ser pioneros en la implementación de SAP y la realización de implementaciones ágiles tipo big-bang, habilitando control centralizado y eficiencia operativa.
- La creación del ecosistema de ciberseguridad.
- La implementación de un Centro de Excelencia Digital, impulsando analítica avanzada, inteligencia artificial y simplificación de procesos.
- La evolución de un modelo para el negocio de transmisión de energía optimizando la capacidad de gestión en los centros de control, fortaleciendo la supervisión y asegurando el proceso.
- La definición y evolución de un esquema de prestación de servicios TIC mediante Nodos regionales y servicios locales, para garantizar cobertura y eficiencia.
- Participó en la creación de Hi, una nueva empresa que ofrecerá servicios y soluciones tecnológicas transversales a todas las empresas de ISA en LatAm.
La empresa agradeció a Olga Lucía «por su liderazgo técnico y humano en ISA y en el sector, logrando estar siempre a la vanguardia y hacer de ISA una empresa referente en TI». Además, se reconoció su compromiso y visión estratégica, la cual «ha permitido recorrer un camino de excelencia». ISA le deseó éxitos en su nueva etapa de vida.
Por otro lado se informó que Carlos Ignacio Mesa, actual vicepresidente de Auditoría Corporativa asumirá, en simultáneo a sus funciones, el encargo como vicepresidente de Tecnología de Información.
«A Olga Lucía y Carlos Ignacio le enviamos la mejor energía en los retos que asumen”, finalizó la compañía.
—