Tras 23 años de operación en Colombia y más de 20 hoteles en el país, On Vacation, sigue invirtiendo en su infraestructura y alista novedades para el cierre de este año.
En entrevista con Valora Analitik, Laura Muñoz, presidente de la compañía, habló sobre los nuevos proyectos y las expectativas de cierre de año, que pese a estar inmersas en una coyuntura compleja, siguen siendo positivas.
“On Vacation es una cadena que cuenta actualmente con 35 hoteles en operación, que tiene presencia en 12 destinos y 14 regiones, y más de 2.000 habitaciones disponibles”, relató Muñoz.
La presencia de esta empresa colombiana hoy se extiende a destinos como San Andrés, Amazonas, el Eje Cafetero, Girardot, La Guajira, Santa Marta y Cartagena, lugares en donde ha construido un posicionamiento relevante en los últimos años.
Así ha sido el crecimiento de On Vacation
En septiembre de 2022, la Superintendencia de Sociedades confirmó que On Vacation había cerrado un acuerdo que le permitía reestructurar más de $32.000 millones, dando así fin al proceso iniciado en 2021 para mejorar su deuda.
Así, con este capítulo atrás, la empresa ha incrementado significativamente sus indicadores en el último tiempo. En lo que va corrido de 2025, han sido más de 3,5 millones de viajeros los que se han movilizado por los diferentes hoteles, permitiendo generar más de 5.500 empleos directos e indirectos.
El foco de la empresa se concentra en la actualidad en mayor medida en el viajero nacional, pero la presidenta comenta que “gracias a la tecnología y redes sociales el mercado internacional ha crecido significativamente. Hoy turistas de varios países reservan fácilmente destinos como San Andrés, Amazonas o La Guajira”.
“El 2025 ha sido un año retador, pero con grandes oportunidades. Con el plan “viaja pagando a cuotas y sin intereses” hemos facilitado que más colombianos viajen a lugares como San Andrés, Amazonas o La Guajira”, comentó la empresaria.
Y es que, según cifras de la Asociación Internacional de Transporte Aéreo (IATA), al menos el turismo realizado por vía aérea en Colombia se ha contraído 3,8 % en el primer semestre de 2025.
Las nuevas innovaciones para 2025
La apuesta de On Vacation para lo que resta del año tiene que ver con mayor capacidad en sus instalaciones y nuevos servicios dentro de ellas.
Muñoz comenta que antes de diciembre se inaugurarán las nuevas habitaciones en el Wayira Beach (La Guajira), que lo convierten en el hotel más grande de Colombia con 600 habitaciones.
“También en dos meses abriremos la nueva piscina del Hotel Amazon, la más grande de la región. En paralelo, seguimos fortaleciendo la innovación con Simón, nuestro asesor de viajes con IA (inteligencia artificial), que ya tiene voz y presencia en redes”.
Partiendo de esas bases, On Vacation espera cerrar 2025 acercándose a la meta de 2027 de movilizar más de cinco millones de viajeros.
“Además del equipo que tenemos, recibimos la más alta calificación en sostenibilidad y responsabilidad social, consolidándonos como empresa BIC, lo que también apalancará los indicadores”, expuso.
Los retos en el turismo
Al igual que varios de los sectores turísticos, la ejecutiva de On Vacation afirma que la reducción del IVA a sectores como el alojamiento es una medida “muy positiva” en la que se debería avanzar.
No obstante, afirma que esta “debe ir acompañada de mejoras en la infraestructura de aeropuertos e incentivos financieros. El turismo no solo impulsa la economía, también transforma vidas y abre oportunidades”.
Finalmente, la presidente de la cadena comentó que otros de los principales retos de la industria en la actualidad tienen que ver con la conectividad, la innovación y la tecnología.
“En On Vacation hemos apostado por contenidos inspiradores y herramientas digitales. Un ejemplo es el comercial del Amazonas, pensado para familias con niños, que se volvió viral y generó gran deseo de viajar”, concluyó.