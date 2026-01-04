OPEP+ mantiene la pausa en el aumento de la producción para febrero y marzo de 2026

En un esfuerzo por garantizar la estabilidad del mercado petrolero global, ocho países de la alianza OPEP+ confirmaron su decisión de mantener la pausa en los incrementos de producción programados para los meses de febrero y marzo de 2026.
La decisión fue ratificada durante una reunión virtual celebrada este 4 de enero en la que participaron Arabia Saudí, Rusia, Irak, Emiratos Árabes Unidos, Kuwait, Kazajistán, Argelia y Omán.
Estos países, que ya habían implementado ajustes voluntarios adicionales en 2023, revisaron las condiciones actuales del mercado y las perspectivas económicas globales, las cuales calificaron como estables y respaldadas por bajos niveles de inventario.
Esta decisión se acordó inicialmente el 2 de noviembre de 2025, argumentando la estacionalidad del mercado. Los países miembros enfatizaron que los 1,65 millones de barriles por día que se planean reintegrar al mercado podrían devolverse de forma parcial o total, pero siempre de manera gradual y dependiendo de cómo evolucionen las condiciones del sector.
Así mismo, los ocho países reiteraron la importancia de mantener un enfoque cauteloso y una «flexibilidad total». Esto les permitiría no solo continuar con la pausa, sino incluso revertir los ajustes de producción si fuera necesario, incluyendo los 2,2 millones de barriles por día anunciados anteriormente en noviembre de 2023.
Un punto central de la reunión fue el compromiso de los participantes con la Declaración de Cooperación. Los países confirmaron su intención de cumplir estrictamente con los niveles de producción y compensar cualquier volumen que haya sido producido en exceso desde enero de 2024.
El Comité Ministerial Conjunto de Seguimiento (JMMC) será el organismo encargado de supervisar estos ajustes voluntarios adicionales.
Para asegurar una vigilancia estrecha de la situación, los ocho países han establecido un calendario de reuniones mensuales.
El próximo encuentro para revisar las condiciones del mercado, el cumplimiento de las cuotas y los planes de compensación está programado para el 1 de febrero de 2026.
