Luego de que Colsubsidio anunciara que suspenderá la entrega de medicamentos a los usuarios de la Nueva EPS, la Entidad Promotora de Salud activó un plan de contingencia para mantener la continuidad del servicio de dispensación.
La EPS informó que esta labor quedará a cargo de cuatro gestores farmacéuticos: Cafam, Medic, Discolmets, Audifarma, Farmedicall y Tododrogas. Los operadores tendrán la responsabilidad de atender a los 1.642.000 afiliados que tenía asignados Colsubsidio en 11 departamentos del territorio nacional.
La entidad indicó que con este proceso se busca no solo atender la contingencia que pueda derivar de esta transición, sino también fortalecer el sistema farmacéutico.
“Este proceso, además de atender de manera inmediata las afectaciones presentadas, busca fortalecer el sistema farmacéutico para hacerlo más sostenible y resiliente y no depender de un solo gestor, garantizando un acceso oportuno, continuo y equitativo a los medicamentos”, indicó la Nueva EPS.
De igual forma, resaltó que continuará trabajando por consolidar el esquema de entrega de medicamentos en el menor tiempo posible, así como para evitar interrupciones en los tratamientos activos.
Destacado: Colsubsidio tomó importante decisión con usuarios de Nueva EPS
Los nuevos operadores
Los gestores asignados ya iniciaron la habilitación gradual de puntos de dispensación distribuidos por el territorio de la siguiente manera:
- Cundinamarca (199.091 en 13 municipios), Cafam/Medic.
- Quindío (52.755 en 1 municipio), Medic.
- Huila (134.801 en 1 municipio), Discolmets
- Boyacá (159.121 en 5 municipios), Discolmets
- Caquetá (25.664 en 1 municipio), Farmedicall
- Casanare (40.636 en 1 municipio), Discolmets
- Antioquia (335.453 en 21 municipios), Tododrogas/Medic
- Medellín (210.085 en 1 municipio), Tododrogas/Medic
- Bogotá (248.324 en 1 municipio), Cafam/Audifarma
- Tolima (93.318 en 2 municipios), Medic
- Valle del Cauca (104.162 en 2 municipios), Medic
- Meta (39.530 en 1 municipio), Discolmets
Tenga en cuenta que las direcciones, horarios y modalidades de entrega se darán a conocer una vez se consolide el proceso contractual.
¿Por qué Colsubsidio frenó las entregas?
La caja de compensación informó que a partir del 1 de enero de 2026 finalizará de manera definitiva la dispensación de medicamentos para usuarios de la Nueva EPS en todos sus puntos de atención.
La medida responde a un ajuste en los acuerdos de prestación de servicios de salud que sostenían las dos organizaciones en materia de administración farmacéutica, mismo que ya se encontraba en proceso y que contempla la reasignación de funciones asociadas con la entrega de medicinas.