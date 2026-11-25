Por: Mauricio Rosillo, vicepresidente Corporativo del Negocio Bancolombia
Durante años, la conversación sobre infraestructura en Colombia se ha concentrado en cuánto construimos. Pero hay una pregunta igual de importante: ¿Qué tan bien estamos conectando nuestra capacidad productiva con los mercados?
Una carretera que reduce tiempos de transporte, un puerto que facilita el comercio o un corredor férreo que amplía las alternativas logísticas no son solamente obras de infraestructura. Son productividad, competitividad y oportunidades para las regiones.
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De cara a 2027, Colombia tiene una oportunidad importante para avanzar en esa dirección. Contamos con proyectos estratégicos, capacidades técnicas y un sector privado dispuesto a participar. El reto es más grande que construir, es conectar mejor lo que ya hemos construido, priorizar lo que necesitamos y lograr que los proyectos se conviertan en oportunidades reales de desarrollo.
Colombia parte de una ubicación geográfica privilegiada, con acceso a dos océanos y una gran diversidad de regiones productivas. Pero convertir esas ventajas en competitividad sigue siendo un desafío. La dependencia del transporte por carretera, las dificultades de conexión entre regiones y los costos de movilización de mercancías limitan el potencial de nuestras empresas.
Los costos lo demuestran. A julio de 2026, el índice de costos del transporte de carga por carretera aumentaba 6,3 % anual. Cuando transportar un producto se hace más costoso, también se reduce la capacidad de una empresa para competir.
Ahí aparece una de nuestras grandes oportunidades: la multimodalidad. Colombia cuenta con aproximadamente 3.533 kilómetros de red férrea, pero solo el 36 % se encuentra operativo. Históricamente más del 70 % de los recursos del Plan Maestro de Transporte Intermodal se han concentrado en carreteras y menos del 15 % en el ferroviario, según el Departamento Nacional de Planeación.
Esto no significa dejar de invertir en carreteras. Significa entender que nuestra competitividad depende cada vez más de que carreteras, ferrocarriles, puertos y vías fluviales funcionen como un sistema y no como piezas aisladas.
Y esta conversación no puede quedarse únicamente en los grandes corredores. Las vías secundarias y terciarias son fundamentales para conectar la producción rural con los centros de comercialización. La infraestructura realmente transforma cuando logra acercar regiones que producen con mercados que demandan.
La discusión, entonces, debe comenzar por preguntarnos: ¿qué conexión productiva necesitamos resolver y cuál es la infraestructura más adecuada para hacerlo? Priorizar implica concentrar los recursos en proyectos que realmente reduzcan costos, conecten regiones y generen mayor productividad.
La segunda oportunidad está en la ejecución. Colombia no parte de cero. Tiene proyectos en marcha y las obras civiles mantendrían una dinámica positiva en 2027. El paso que debemos dar ahora es reducir la distancia entre estructurar un proyecto y lograr que entre efectivamente en operación. La perspectiva sectorial de Grupo Cibest estima un crecimiento de 5,4 % de las obras civiles en 2027 y señala que buena parte del desempeño dependerá de convertir el portafolio existente en ejecución efectiva.
Para lograrlo necesitamos mayor coordinación institucional y procesos prediales y ambientales ágiles y rigurosos. La articulación entre el sector público, las empresas y los inversionistas debe comenzar desde las etapas tempranas de estructuración.
En infraestructura, el tiempo también tiene un costo. Una obra que avanza a tiempo permite que la productividad, el empleo y las oportunidades económicas lleguen antes a los territorios.
La tercera oportunidad está en la financiación. Las vigencias futuras autorizadas para el sector transporte rondan los $191 billones y representan el 74,8 % del total. Estos compromisos dan continuidad a proyectos en curso y, al mismo tiempo, hacen aún más importante encontrar nuevas formas de movilizar recursos para iniciativas futuras.
Los recursos públicos seguirán siendo fundamentales, pero pueden complementarse con inversión privada, asociaciones público-privadas y capital de largo plazo. Para movilizar esos recursos necesitamos proyectos bien estructurados, una adecuada distribución de riesgos y, sobre todo, un entorno institucional que ofrezca reglas claras, estabilidad y confianza a quienes están dispuestos a invertir en el largo plazo.
Desde el sector financiero también tenemos una responsabilidad. Nuestro papel va más allá de otorgar créditos: podemos contribuir a estructurar proyectos financiables y conectar las necesidades de inversión con los mercados de capitales y los inversionistas institucionales.
En lo corrido de 2026, Bancolombia ha desembolsado más de $4,3 billones en 17 proyectos de infraestructura, acompañando iniciativas estratégicas para el país: refinanciaciones y ejecución de proyectos 4G y 5G, soluciones de movilidad en las principales ciudades, el cierre del primer proyecto férreo Dorada–Chiriguaná y nuevas inversiones portuarias. Con ello contribuimos a una Colombia más productiva, con mayor capacidad para atraer inversión y para competir en el mundo.
El éxito debería medirse además de los kilómetros construidos y los recursos invertidos, por los resultados que esa infraestructura hace posible: un productor que llega a nuevos mercados, una empresa que reduce sus costos logísticos o una región que logra integrarse mejor a la economía nacional.
Porque construir más es solo un paso hacia la competitividad. Pero, la verdadera transformación ocurre cuando la infraestructura logra conectar nuestra capacidad productiva con las oportunidades de los mercados. Ese debería ser el criterio que guíe las decisiones que tomemos desde hoy.