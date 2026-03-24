Opinión | Las criptomonedas no son el paraíso del crimen y los datos lo demuestran

Por: Daniel Acosta, gerente general de Binance para Colombia y Latam Norte
Uno de los mitos más persistentes sobre las criptomonedas es que se dice que son una herramienta privilegiada para el crimen. La realidad que muestran los datos es muy distinta y vale la pena contarla.
Según el Crypto Crime Report 2025 de Chainalysis, la firma de análisis blockchain más reconocida del mundo, solo el 0,14 % del volumen total de transacciones en criptomonedas en 2024 estuvo vinculado a actividad ilícita. En contraste, la UNODC (United Nations Office on Drugs and Crime, Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito) estima que entre el 2 % y el 5 % del PIB global, es decir, entre US$800.000 millones y US$2 billones, se lava anualmente a través del sistema financiero tradicional. Las cifras hablan por sí solas: el dinero en efectivo sigue siendo el principal vehículo del crimen financiero, no las criptomonedas.
Lo que hace única a la tecnología blockchain es precisamente lo opuesto a lo que el mito sostiene: cada transacción queda registrada de forma permanente, pública e inmutable. Eso convierte a la cadena de bloques en una herramienta extraordinariamente útil para los investigadores, sin equivalente en el sistema financiero tradicional.
En Binance lo vivimos de primera mano. En 2025, atendimos 72.632 solicitudes de organismos de ley a nivel global, colaborando activamente con autoridades en más de 100 países. En América Latina, ayudamos a incautar más de US$2,1 millones en fondos ilícitos, incluyendo US$403.287 en Colombia, el segundo país de la región con mayor volumen de incautaciones asistidas por Binance. Además, realizamos 8 entrenamientos a fuerzas del orden y Unidades de Inteligencia Financiera en Colombia, con 258 participantes capacitados.
Estos resultados no son casualidad. Binance opera el programa de entrenamiento a fuerzas del orden más grande de la industria, con más de 188 eventos globales y más de 15.000 participantes en 2025. La colaboración con las autoridades no es opcional: es parte de nuestra razón de ser.
Colombia tiene una oportunidad única para liderar la adopción cripto responsable en la región. La regulación avanza, las autoridades se capacitan y millones de ciudadanos están descubriendo nuevas herramientas para ahorrar, invertir y participar en la economía global, muchos de ellos por primera vez. Las criptomonedas democratizan el acceso a servicios financieros, reducen costos de transacción y abren mercados que antes requerían intermediarios costosos o infraestructura bancaria que no llegaba a todos.
La tecnología no es el problema: es parte de la solución. Y la respuesta más efectiva para aprovechar su potencial es regulación inteligente, educación y colaboración público-privada. En Binance estamos comprometidos con construir ese futuro junto a Colombia.