Oportunidad laboral: Embajada del Reino Unido abre convocatoria de pasantía en Bogotá

Para muchos jóvenes colombianos, trabajar en un entorno internacional es el primer paso hacia una carrera con proyección global. La posibilidad de aprender en una embajada, rodeado de diplomáticos y profesionales extranjeros, representa una experiencia importante tanto a nivel académico como profesional.
En ese sentido, la Embajada del Reino Unido en Colombia anunció la apertura de una pasantía para su Oficina Privada en Bogotá, dirigida a estudiantes universitarios que estén próximos a graduarse y quieran fortalecer su experiencia profesional en un entorno diplomático internacional.
¿En qué consiste la pasantía?
El puesto está enfocado en apoyar la gestión administrativa y logística de la Oficina del Embajador y del jefe de Misión Adjunto.
El pasante seleccionado se encargará de tareas como la organización de eventos en la Residencia del Embajador, la actualización de bases de datos, el manejo de agendas y la coordinación de reuniones.
Entre las responsabilidades principales se incluyen:
- Mantener actualizados los archivos y registros electrónicos de la oficina (SharePoint, hojas de cálculo, bases de datos, entre otros).
- Apoyar a la jefe de Gabinete y a las Asistentes Ejecutivas en solicitudes de agenda y tareas administrativas.
- Ser el punto de contacto para la logística de los eventos de la Residencia Británica.
- Gestionar invitaciones oficiales y confirmar la asistencia de los invitados.
Recomendado: El top 10 de las profesiones mejor pagadas en Colombia: esto dice estudio
Requisitos para postular
La convocatoria está dirigida a estudiantes de últimos semestres de carreras como Administración de Empresas, Psicología, Idiomas Extranjeros, Relaciones Internacionales o áreas afines.
También se requiere:
- Dominio avanzado del inglés, tanto hablado como escrito.
- Manejo sólido de Microsoft Office (Word, Excel, PowerPoint, Outlook).
- Capacidad de organización, atención al detalle y buena gestión del tiempo.
La pasantía ofrece un apoyo económico mensual de $1.423.500, y permitirá adquirir experiencia directa en la dinámica de trabajo de una misión diplomática de alto nivel.
Fechas de aplicación
- Los interesados podrán enviar su postulación hasta el 22 de octubre de 2025.
- La persona seleccionada deberá iniciar labores el 13 de enero de 2026, en las instalaciones de la Embajada Británica en Bogotá.
Finalmente, los interesados podrán aplicara las vacantes ingresando a través de este enlace.