Oviedo dice que aún no le ofrecen ser vicepresidente de Paloma Valencia; se definirá este 11 de marzo

Terminó la reunión entre la candidata presidencial Paloma Valencia y el fenómeno electoral, Juan Daniel Oviedo, en la que discutieron coincidencias y posibles escenarios para concretar una fórmula vicepresidencial.
Al término del encuentro, Oviedo entregó un balance y aclaró que, por ahora, no existe una invitación formal para acompañar la candidatura de Valencia.
“Todavía no hay una invitación oficial para hacer fórmula vicepresidencial. Hay unas posiciones que debemos estudiar claramente para ver si es posible superarlas y poder evaluar esa consideración”, explicó.
Según Oviedo, la reunión tuvo como objetivo revisar coincidencias y analizar si existen condiciones políticas para avanzar hacia un acuerdo. También señaló que la candidata continúa evaluando otras alternativas para su fórmula.
“Entiendo que la candidata Paloma Valencia también está evaluando otras candidaturas. No hablamos de otros nombres, pero es parte del análisis que ella está haciendo”, afirmó.
Oviedo agregó que la decisión podría conocerse en las próximas horas. “Lo más seguro es que, a más tardar mañana en la mañana, estemos tomando una decisión”, señaló.
¿Qué no convence a Oviedo de ser el vicepresidente de Paloma?
Durante el encuentro, ambos discutieron algunos puntos en común sobre las prioridades que debería asumir el país a partir del próximo gobierno.
Oviedo señaló que el resultado de las consultas interpartidistas abre la oportunidad de cambiar el enfoque del debate político y concentrarse en los problemas actuales del país.
“Tenemos que dejar de estar revolviendo permanentemente los temas del pasado de hace 10 años y concentrarnos en las prioridades del país a partir del 7 de agosto de 2026”, afirmó.
Entre esas prioridades mencionó la seguridad, la formalización de la economía, la solución a los problemas del sistema de salud y la lucha contra la extorsión.
El exdirector del DANE también insistió en la necesidad de avanzar en políticas que impulsen la formalización económica mediante mayor acceso a financiamiento y tecnología, así como en estrategias para enfrentar la violencia y la inseguridad en distintas regiones del país.
“Son propósitos comunes que deberían unir al país. Lo que necesitamos es concentrar los esfuerzos en resolver las necesidades de seguridad y protección social de los ciudadanos”, señaló.
Debate sobre el proceso de paz
Uno de los temas que sigue generando diferencias es la discusión sobre la implementación del acuerdo de paz y el papel de la Jurisdicción Especial para la Paz.
Oviedo advirtió que el país no puede seguir centrando el debate político en discusiones del pasado.
“No podemos iniciar cuatro años más revolviendo temas que ya hacen parte del bloque de constitucionalidad. Eso podría significar perder tiempo frente a las necesidades urgentes del país”, dijo.
Finalmente, Oviedo subrayó que su eventual decisión también tendrá en cuenta el respaldo que obtuvo en la consulta interpartidista.
“El apoyo de más de 1,2 millones de personas que creyeron en nuestra propuesta nos obliga a actuar con responsabilidad y a pensar en proyectos que realmente resuelvan los problemas del país”, afirmó.
Por ahora, el exdirector del DANE señaló que seguirá evaluando los escenarios junto a la candidata, eso sí dijo que no está buscando espacio en otras campañas presidenciales y no descarta su llegada a la Alcaldía de Bogotá en el próximo periodo.