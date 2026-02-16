Pagar el gimnasio y restaurantes con 40 % de descuento: así puede hacerlo 

Cada vez más colombianos están afinando la calculadora antes de salir a comer o pagar el gimnasio. Aunque el comercio mostró señales de dinamismo al cierre de 2025, el bolsillo sigue bajo presión: el DANE informó que la inflación anual en enero de 2026 se ubicó en 5,35 %, mientras divisiones como restaurantes y hoteles continúan mostrando variaciones por encima del promedio general.
Le puede interesar: El ‘corrientazo’ de $15.000 ya es historia: precios subirán y llegarán incluso a $20.000 en 2026
En este escenario, los descuentos agresivos no son solo un beneficio comercial, sino una respuesta directa a un consumidor más selectivo y sensible al precio.
En ese contexto aparece la posibilidad de pagar el gimnasio y restaurantes con 40 % de descuento durante todo febrero de 2026 la cual pueden aprovechar los ciudadanos que quieran cuidar el bolsillo al comprar en este tipo de comercios.
¿Cómo aprovechar el descuento del 40 %?
Banco Falabella anunció beneficios diarios —del 1 al 28 de febrero— para quienes paguen con Tarjeta CMR o Débito Banco Falabella en aliados como Bodytech, Pizza Hut, Jeno’s Pizza y Don Benítez.
La estrategia se activa en un momento donde el comercio minorista busca sostener el impulso. Según la Encuesta Mensual de Comercio (EMC) del DANE, las ventas reales del comercio crecieron 11,0 % en diciembre de 2025 frente al mismo mes de 2024, una señal de recuperación tras un año de ajustes en el consumo.
Sin embargo, el entorno no es homogéneo. El costo del crédito sigue siendo elevado: la Superintendencia Financiera certificó para la vigencia del 1 al 28 de febrero de 2026 un Interés Bancario Corriente para consumo y ordinario de 16,82 % efectivo anual. Esto significa que, aunque los hogares están consumiendo, lo hacen en un entorno donde financiar compras sigue siendo relativamente costoso.
En ese tablero, un descuento del 40 % tiene doble efecto: reduce el precio final inmediato y estimula el uso de medios de pago específicos.
“Estas alianzas están pensadas para estar presentes en momentos habituales y convertir cada pago en una oportunidad de ahorro”, señaló Lucas Madriñán, vicepresidente de producto y marketing de Banco Falabella, en el comunicado entregado por la entidad.
La jugada no solo apunta al consumidor final, sino al volumen transaccional. El Banco de la República, en su Reporte de la Infraestructura Financiera e Instrumentos de Pago 2025, reportó que las transacciones con tarjetas débito y crédito crecieron 15,1 % en número de operaciones y 7,9 % en valor frente al año anterior.
Ese crecimiento muestra una tendencia estructural: más pagos electrónicos y menos dependencia exclusiva del efectivo. Sin embargo, el propio Banco de la República ha señalado en sus reportes de sistemas de pago que el efectivo sigue siendo ampliamente utilizado en transacciones de bajo monto, especialmente en comercio minorista.
Lea también: Productos de la canasta familiar que más han subido y bajado de precio en 2026
Para un banco, incentivar el uso de tarjeta en categorías recurrentes —como alimentación fuera del hogar o membresías deportivas— implica capturar operaciones repetidas, fortalecer la fidelización y aumentar la participación en el gasto cotidiano del cliente.