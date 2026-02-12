En Colombia, cada visita al supermercado se ha convertido en un ejercicio de cálculo para millones de hogares que siguen de cerca los movimientos de los productos de la canasta familiar para decidir qué llevar, qué reemplazar y cómo ajustar el presupuesto sin desbalancear sus finanzas.
Por ese motivo, conocer qué productos suben y cuáles bajan de precio no es un dato menor: es información clave para cuidar el bolsillo en un entorno donde cada variación impacta el gasto mensual.
El más reciente Panel de Precios de la Canasta Familiar – Enero 2026, elaborado por Emporia Consultores y Asociados, confirma que el inicio de año estuvo marcado por movimientos relevantes en productos básicos. El costo promedio nacional de la canasta pasó de $141.182 en enero de 2025 a $151.188 en enero de 2026, lo que representa una variación anual de 7,1 %.
Aunque el incremento anual es significativo, el análisis por producto —medido en presentaciones específicas estandarizadas en supermercados— revela una dinámica mixta: algunos alimentos registraron alzas de dos dígitos, mientras otros presentaron caídas que ayudaron a moderar la presión sobre el gasto de los hogares.
Los productos de la canasta familiar que más subieron de precio
Entre enero de 2025 y enero de 2026, el café (125 gramos) fue el producto con mayor incremento dentro de la muestra analizada, con una variación del 33 %, al pasar de $5.059 a $7.589. Se trata de uno de los bienes de consumo masivo más sensibles en la canasta básica.
El tomate chonto (1.000 gramos) también registró una subida relevante del 27 %, mientras el plátano verde (1.000 gramos) aumentó 19 %.
En proteínas y procesados, el queso campesino (250 gramos) subió 17 %, el atún en agua (160 gramos) 16 % y la salchicha tradicional (paquete x 9 unidades) 14 %. Entre tanto, el fríjol bola roja (500 gramos) mostró un alza de 13 %, al pasar de $6.886 a $7.909.
Otros productos de alta rotación también presentaron incrementos, aunque más moderados. La lenteja (500 gramos) pasó de $4.299 a $4.476, una variación cercana al 4 %, mientras el azúcar (1.000 gramos) subió apenas 0,5 %. Incluso los huevos AA (cubeta por 30 unidades) registraron un leve aumento cercano al 1 %, pasando de $17.296 a $17.480.
Estos movimientos reflejan presiones tanto en productos agrícolas frescos como en alimentos procesados, lo que tiene implicaciones directas en el gasto mensual de los hogares.
Los productos de la canasta familiar que bajaron de precio y ayudaron a compensar
No todo fue presión alcista en los precios. Algunos productos mostraron caídas relevantes que evitaron un mayor impacto inflacionario. La pechuga de pollo (500 gramos) bajó 10 %, pasando de $11.279 a $10.102.
El arroz (1.000 gramos) cayó 7 %, al pasar de $4.896 a $4.540, y la papa pastusa (500 gramos) registró una reducción cercana al 20 %, al pasar de $2.510 a $2.086. También se evidenciaron descensos en la cebolla cabezona (1.000 gramos) y el jabón en barra (unidad de 110 gramos).
El propio informe señala que “la reducción en varios alimentos básicos evitó un incremento aún mayor del costo de la canasta”, lo que sugiere un entorno de ajustes sectoriales más que una presión inflacionaria generalizada.
Diferencias regionales: Las ciudades dónde es más costosa la canasta familiar
El comportamiento por ciudades también muestra contrastes importantes. Bucaramanga y Medellín lideraron el mayor aumento anual, con variaciones de 9,2 %, mientras Bogotá registró 8,4 %.
En términos de precios promedio para enero de 2026, Bogotá se ubicó como la ciudad más costosa con $153.982, seguida de Pasto ($153.972) y Bucaramanga ($153.415). Barranquilla y Villavicencio se consolidaron como las más económicas.