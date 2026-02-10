Millones de usuarios verán cambios en el recibo del acueducto: ojo al próximo cobro 

Para millones de hogares, la llegada del recibo del acueducto es un momento que rara vez pasa desapercibido. Cualquier variación en fechas, valores o periodos facturados suele generar preguntas inmediatas, reclamos y, en algunos casos, preocupación por posibles aumentos.
Por eso, un anuncio reciente de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá (EAAB) ha puesto en alerta a usuarios de varias localidades de la capital, ante un cambio poco habitual en la forma como se facturará el consumo de agua potable.
La novedad no está relacionada con un incremento en la tarifa ni con errores en la medición del consumo. Se trata de un ajuste temporal en los ciclos de facturación que hará que, en algunos casos, el recibo del agua llegue con un periodo facturado inferior al habitual, algo que rompe con la rutina que durante años han tenido los usuarios del servicio.
Los cambios que habrá en el recibo del acueducto en Bogotá
La EAAB informó que, a partir de los próximos días, algunos usuarios de Suba, Chapinero y Usaquén recibirán su factura de acueducto correspondiente a un periodo menor a dos meses, en lugar del ciclo bimestral tradicional. Esta modificación podría generar confusión, especialmente en hogares que están acostumbrados a recibir cobros por consumos acumulados entre 58 y 62 días, que es la periodicidad normal del servicio en Bogotá.
El cambio obedece a un proceso interno denominado armonización de los ciclos de facturación, cuyo objetivo es reorganizar los periodos de lectura de los medidores para hacerlos más eficientes y coherentes con la operación técnica del sistema de abastecimiento de agua de la ciudad. Según la EAAB, esta situación no representa un aumento en la tarifa, ni implica que los usuarios paguen más por el servicio recibido.
La novedad radica en que, durante este proceso de armonización, algunos usuarios recibirán una factura por un periodo más corto, inferior a esos casi dos meses habituales. El consumo correspondiente al tiempo que no se facture en ese primer recibo no se perderá ni se cobrará de más, sino que será incluido en la siguiente factura, reflejando únicamente el consumo real del servicio, sin recargos adicionales.
La EAAB fue enfática en aclarar que, una vez finalizado este proceso, los predios volverán a recibir su factura con la periodicidad bimestral normal.
¿Quiénes verán cambios en su recibo del acueducto?
El ajuste cobra especial relevancia por el tamaño de las localidades involucradas. Suba, una de las zonas más pobladas de Bogotá, concentra más de 1,3 millones de habitantes, según proyecciones oficiales basadas en datos del DANE. Chapinero, aunque más pequeña en extensión residencial, cuenta con cerca de 151.000 habitantes, mientras que Usaquén supera los 180.000 residentes.
En conjunto, estas tres localidades reúnen más de 1,6 millones de personas, lo que permite dimensionar el impacto potencial del ajuste en la facturación del servicio. Aunque la EAAB ha aclarado que la armonización no aplicará a todos los usuarios de estas zonas, sí involucra a una base amplia de hogares en sectores estratégicos del norte de la ciudad.
“Este proceso tiene como propósito fortalecer la prestación del servicio a la ciudadanía. La armonización de los ciclos de facturación permitirá realizar lecturas de medidores con mayor oportunidad, agilizar la atención de solicitudes y consolidar la confianza de los usuarios”, explicó Yahaira Díaz Quesada, directora de apoyo comercial de la EAAB. Según la entidad, se trata de un ajuste técnico, no de una modificación estructural del esquema tarifario.
La empresa precisó que la armonización solo se aplicará a algunos usuarios de Suba, Chapinero y Usaquén, y que no todos los hogares de estas localidades se verán necesariamente afectados. Además, la EAAB enviará comunicaciones previas por escrito a los usuarios involucrados, informando que el consumo no facturado se reflejará en el siguiente recibo.
Durante este periodo, la entidad también contará con equipos sociales en territorio para resolver inquietudes, y mantendrá habilitados sus canales oficiales de atención, como Acualínea 116 y sus redes sociales institucionales.