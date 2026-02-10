Precio para aplicar a empleos con el Estado: lo que debe pagar para vacantes de técnicos y profesionales 

El derecho de participación para aplicar a empleos con el Estado colombiano, conocido como PIN, quedó establecido oficialmente para la vigencia 2026 por la Comisión Nacional del Servicio Civil (CNSC) mediante la Resolución No. 562 del 19 de enero de 2026, que ajusta los valores con base en el incremento del salario mínimo legal vigente .
Este ajuste tiene impacto directo en miles de aspirantes interesados en cargos técnicos, asistenciales y profesionales en las más de 11 convocatorias de empleo que la CNSC proyecta para este año, con un total estimado de cerca de 29.900 vacantes definitivas para ascenso e ingreso a la carrera administrativa pública en Colombia .
Qué es el PIN y por qué importa para aplicar a empleos con el Estado
El PIN es el valor que debe pagar cada aspirante por cada concurso al que decida postularse. Este derecho de participación no es un pago por el empleo, sino una tarifa que financia el desarrollo de los concursos públicos de méritos y garantías de igualdad, transparencia y mérito en las contrataciones del sector estatal colombiano .
Para 2026, la CNSC determinó que:
- Técnicos y asistenciales deben pagar $58.400 por PIN.
- Profesionales y niveles jerárquicos superiores deben pagar $87.550 por PIN.
Estos valores están definidos en los términos de la Ley 1033 de 2006, que fija derechos de participación equivalentes a porciones del salario mínimo diario legal vigente en Colombia, y fueron ajustados considerando el salario mínimo fijado por el Decreto 1469 del 29 de diciembre de 2025 $1.750.905 mensuales .
Convocatorias 2026 de empleos públicos: fechas y estructura
De acuerdo con el portal oficial de la CNSC y cronogramas publicados por la entidad, varias convocatorias ya se encuentran en marcha o a punto de abrir inscripciones este año. El más relevante es el Proceso de Selección DIAN 2676, liderado por la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) bajo la administración de la CNSC.
Además, este 9 de febrero fueron ofertadas más de 1.000 vacantes para ingresar a la carrera administrativa, a través del Proceso de Selección Entidades del Orden Territorial y UApA, en los niveles Técnico, Asistencial y Profesional. La oferta corresponde a 29 entidades ubicadas en Bogotá y en los departamentos de Amazonas, Boyacá, Cesar, Nariño, Quindío, Santander, Tolima y Valle del Cauca.
Además, la CNSC proyecta que varias otras convocatorias se oficialicen en los próximos meses, incluyendo procesos para Docentes y Directivos Docentes, entidades del orden nacional y territorial, corporaciones autónomas regionales y empresas sociales del Estado, entre otros, sumando casi 30.000 plazas ofertadas durante el año .
Cómo obtener y pagar el PIN: paso a paso
El proceso de registro y pago del PIN se realiza a través del Sistema de Apoyo para la Igualdad, el Mérito y la Oportunidad (SIMO), plataforma oficial administrada por la CNSC y disponible para todos los aspirantes .
Los pasos clave son:
- Registro en SIMO (https://simo.cnsc.gov.co/): crear una cuenta de usuario o iniciar sesión si ya existe.
- Consulta de la vacante de interés: seleccionar el código de empleo OPEC o la oferta de la convocatoria pertinente.
- Generación del PIN: una vez elegida la vacante, el sistema permite generar el PIN asociado al derecho de participación.
- Pago del PIN: completar el pago electrónico utilizando las plataformas habilitadas, como PSE o tarjeta de crédito.
- Confirmación de inscripción: tras el pago, validar la inscripción dentro de SIMO y completar los requisitos del proceso de selección.
El portal SIMO también permite consultar listados de empleo, requisitos de cada convocatoria y seguimiento al estado de la postulación, lo que convierte esta herramienta en central para quienes buscan acceso al empleo público estatal .
Para miles de aspirantes, la fijación de los valores del PIN y la apertura programada de convocatorias de la CNSC configuran un escenario de oportunidad laboral con perfiles diversificados, desde cargos asistenciales hasta puestos profesionales de alta especialización.
Sin embargo, el derecho de participación, aunque obligatorio, representa una barrera económica para quienes desean postularse a múltiples concursos simultáneamente, dado que debe pagarse por cada uno de ellos.