Rappi, Uber, Cabify o InDriver: cuál es la app más rentable y justa para trabajar en Colombia 

Ante la falta de empleo formal y la caída de ingresos en muchos hogares, miles de personas en Colombia —incluidos profesionales con estudios universitarios— han optado por trabajar en plataformas digitales como Rappi, Uber, Cabify, InDriver y Hogarú para generar ingresos.
Estas aplicaciones ofrecen una entrada rápida al trabajo, sin mayores requisitos, y se han convertido en una alternativa frente al desempleo y la inestabilidad laboral, pero también abren un debate clave: cuánto se gana realmente, qué costos asumen los trabajadores y qué tan justas son las condiciones económicas que ofrecen estas plataformas.
La pregunta sobre cuál aplicación ofrece mejores condiciones económicas para trabajar en Colombia suele responderse con ingresos brutos, tarifas por viaje o campañas de reclutamiento. Sin embargo, el Fairwork Colombia Ratings 2025: Informalidad y dependencia tecnológica desmonta ese enfoque y propone una medición más exigente: ingreso neto por hora activa, después de costos reales, contrastado con el salario mínimo y el salario vital del país.
El informe, liderado por Óscar Javier Maldonado, profesor asociado de la Universidad del Rosario, en alianza con el Oxford Internet Institute y con financiación de Internet Society, evalúa cinco plataformas activas en Colombia y ofrece una conclusión estructural: solo una plataforma de transporte logra demostrar ingresos compatibles con un salario digno, mientras que las demás no presentan evidencia suficiente para acreditar siquiera el salario mínimo legal.
Cómo se mide la rentabilidad real del trabajo en plataformas
Fairwork no trabaja con ingresos anunciados por las empresas ni con estimaciones externas. La metodología combina revisión documental, solicitudes formales de información a las plataformas y entrevistas en profundidad con trabajadores activos en cinco ciudades del país. El criterio central es el ingreso neto por hora activa, que descuenta:
- Combustible
- Mantenimiento del vehículo
- Seguros
- Planes de datos
- Equipos obligatorios
- Tiempo de espera no remunerado
- Traslados entre servicios
Para obtener puntos en Pago Justo, las plataformas deben demostrar que, después de esos costos, los trabajadores alcanzan al menos el salario mínimo legal ($6.470 por hora en 2025) y, en un segundo nivel, el salario vital estimado ($17.090 por hora).
“Si añadimos los costos adicionales y los tiempos no pagos, el primer punto no pudo ser otorgado a las otras tres plataformas por falta de evidencia suficiente”, señala el informe al explicar por qué Rappi, Uber e InDriver no cumplen el estándar mínimo.
Cabify: ingresos verificados y salario digno
Cabify es la única plataforma de transporte que logra demostrar ingresos netos compatibles con el salario vital en Colombia. Según la evidencia auditada por Fairwork, los conductores alcanzan ingresos promedio de $25.665 por hora, una vez descontados los costos operativos del trabajo.
Este resultado le otorga 5 de 10 puntos en el ranking general y la convierte en la única app de movilidad que supera el umbral de salario digno para 2025. Además, Cabify acredita:
- Mitigación de riesgos laborales
- Contratos claros sometidos a la ley colombiana
- Canales formales de apelación ante sanciones o desactivaciones
En términos económicos, el informe subraya que Cabify es la única plataforma donde existe trazabilidad completa entre tiempo trabajado, costos y remuneración efectiva, una condición indispensable para evaluar rentabilidad real.
Rappi: ingresos brutos altos, rentabilidad no demostrada
Pese a ser la plataforma de reparto más grande del país, Rappi obtiene 0 puntos en el Fairwork Colombia Ratings 2025. El motivo es específico: no presentó evidencia verificable de que sus repartidores alcancen el salario mínimo legal una vez descontados los costos.
El informe documenta que los costos recaen casi en su totalidad sobre el trabajador. En uno de los testimonios recogidos, una repartidora con seis años de experiencia afirma: “A veces uno se queda de 7 de la mañana a 10 de la noche para hacer 50.000 pesos. Y de ahí hay que pagar gasolina”.
La misma trabajadora estima gastos mensuales cercanos a $650.000 pesos en combustible, mantenimiento, datos y seguros. Estas cifras no se presentan como promedios, sino como evidencia cualitativa del traslado sistemático de costos, que Fairwork identifica como una constante del modelo.
“El trabajo en plataformas se ha consolidado en Colombia, pero sin garantías básicas para la mayoría de quienes lo sostienen”, advierte Maldonado, al señalar que la innovación tecnológica ha avanzado “sobre la precarización laboral”.
Uber: ingresos opacos y alta volatilidad económica
En el caso de Uber, el resultado es igualmente de 0 puntos. El informe establece que la plataforma no pudo demostrar que sus conductores alcancen el salario mínimo después de costos, ni presentó estadísticas auditables de ingresos netos por hora. Uber clasifica a sus conductores como independientes, lo que implica que:
- El costo del vehículo y su depreciación recaen sobre el trabajador
- No existe cobertura sistemática por enfermedad o accidente
- Los ingresos dependen de algoritmos opacos de asignación y tarifa
Fairwork destaca que esta opacidad introduce alta volatilidad en el ingreso, dificultando cualquier cálculo estable de rentabilidad. La ausencia de contratos claros sometidos a la legislación colombiana refuerza el desequilibrio económico entre plataforma y conductor.
InDriver: negociación directa, sin piso salarial
InDriver, cuyo modelo se basa en la negociación directa del precio del viaje, también obtiene 0 puntos. Aunque la plataforma promueve esta característica como ventaja competitiva, el informe es contundente: no existen garantías de ingreso mínimo ni evidencia de cumplimiento del salario legal por hora.
La negociación individual, sin un piso salarial ni mecanismos de protección, expone al conductor a:
- Tarifas por debajo del costo real del servicio
- Competencia a la baja entre conductores
- Ingresos altamente dependientes de la demanda puntual
Desde el punto de vista económico, Fairwork concluye que este modelo no asegura sostenibilidad del ingreso en el tiempo.
Costos, riesgos y por qué no hay cifras “promedio” en todas las apps
Uno de los aportes centrales del informe es explicar por qué no es metodológicamente válido publicar promedios de ingreso cuando no se auditan costos y tiempos muertos. Fairwork es explícito:
“No otorgar un punto no significa necesariamente que la plataforma no cumpla, sino que no fue posible evidenciar su cumplimiento”. Esto significa que cualquier cifra de “ingreso por hora” para Rappi, Uber o InDriver que circule fuera del informe no puede considerarse ingreso neto ni rentabilidad real.
Hogarú y el contraste con reparto y transporte
Aunque el debate público suele concentrarse en Rappi, Uber, Cabify e InDriver, el Fairwork Colombia Ratings 2025 también evaluó plataformas de otros sectores, particularmente trabajo doméstico y de cuidado, donde se identifican resultados sustancialmente distintos en términos de ingreso, formalización y protección laboral.
Hogarú fue la plataforma mejor calificada del informe, con 8 de 10 puntos, consolidándose como el referente de mejores prácticas laborales dentro del ecosistema de plataformas digitales en Colombia.
A diferencia de las apps de reparto y transporte, Hogarú sí demostró cumplimiento del salario mínimo legal, así como avances verificables en:
- Protección social
- Contratos claros y sometidos a la legislación colombiana
- Gestión justa del trabajo
- Mecanismos efectivos de representación colectiva
El informe destaca que Hogarú cuenta con el funcionamiento del COPASST como espacio legítimo de participación de las trabajadoras, un elemento inexistente en la mayoría de plataformas evaluadas. Este diseño institucional permite mayor estabilidad del ingreso y reduce la volatilidad económica asociada al trabajo por demanda.
Aunque el informe no publica una cifra promedio de ingreso por hora —siguiendo su criterio metodológico de no divulgar valores cuando no son estrictamente necesarios—, sí certifica que los pagos no caen por debajo del salario mínimo una vez descontados los costos, lo que le permitió obtener el primer punto de Pago Justo y avanzar en los demás principios Fairwork.
Desde el punto de vista económico, Hogarú representa un modelo distinto: menor dependencia del algoritmo, mayor previsibilidad del ingreso y costos operativos significativamente más bajos para la trabajadora, en comparación con transporte y reparto.
¿Cuáles son las mejores apps para trabajar en Colombia y ganar más dinero?
El informe concluye que los mejores resultados se concentran fuera del reparto y el transporte, sectores donde la informalidad y la transferencia de costos siguen siendo la norma. Mientras Hogarú y Cabify logran demostrar ingresos mínimos y ciertos mecanismos de protección, el resto de plataformas evaluadas no acreditan condiciones básicas de sostenibilidad económica.
Fairwork advierte que esta brecha sectorial revela un problema de diseño del modelo de negocio más que de tamaño de la empresa. “Aunque existen ejemplos de buenas prácticas, la informalidad sigue siendo la norma y no la excepción en el trabajo en plataformas”, concluye el informe
“El trabajo digital seguirá reproduciendo desigualdades si no existe regulación efectiva, presión colectiva y compromiso empresarial”, concluye el informe en su llamado final a autoridades y plataforma.
Puede leer el informe completo de Fairworks Colombia 2025 haciendo clic en este enlace.