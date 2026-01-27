La tecnología sigue marcando la pauta en el mercado laboral. De manera que la competitividad ya no se verá medida solo por balances, sino también por la infraestructura que permita soportar esta herramienta clave.
En ese contexto, Fernando Maturana, gerente general de Gtd Colombia, señaló que la combinación de fibra óptica, 5G y soluciones avanzadas de gestión de red en los próximos años será el equivalente moderno a contar con energía eléctrica hace un siglo.
Ante ese panorama, estas son las cinco tendencias que se perfilan como las de mayor impacto en el core business corporativo.
¿Hacia dónde se mueve la industria? Estas son las tendencias
- Agentes de IA: de acuerdo con Maturana, la primera gran transición es silenciosa, pero estructural. En esta, la IA deja de ser un asistente que responde preguntas para convertirse en un agente capaz de ejecutar tareas completas.
“La denominada Agentic AI se basa en sistemas que pueden negociar con proveedores, ajustar inventarios, activar campañas comerciales o gestionar cobros sin intervención humana”, señaló.
- IA física y edge computing: la segunda tendencia saca la IA de la pantalla y la integra en robots, drones y sensores industriales.
“En lugar de procesar todos los datos en la nube, las compañías comienzan a ejecutar algoritmos directamente en el dispositivo o en el borde de la red (edge computing), reservando la nube para la coordinación global y el análisis agregado”, destacó el directivo.
- Edge computing y la optimización de conectividad: este marco informático permite que el procesamiento de datos se ejecute en la misma ubicación del usuario o en un punto muy cercano.
En ese sentido, con la maduración de redes avanzadas, la capacidad de procesar datos en el “borde” dejará de ser una ventaja experimental para convertirse en un estándar de supervivencia operativa. De manera que este ecosistema híbrido será un motor indispensable para desplegar tecnologías de IA y automatización.
- Confianza digital y ciberseguridad: esta tendencia impactará directamente en la estrategia empresarial, ya que la confianza se ha convertido en un diferenciador competitivo.
“Las organizaciones que garantizan la protección de datos, la transparencia en el uso de la inteligencia artificial (IA) y la resiliencia frente a ciberamenazas fortalecen su reputación y reducen riesgos financieros y legales”, indicó Maturana.
- Sostenibilidad Digital: se trata de diseñar y gestionar centros de datos e infraestructura de nube (IaaS) bajo una eficiencia extrema, donde cada vatio de energía cuenta. Al adoptar estas prácticas, las empresas no solo reducen su huella de carbono, sino que logran una operación mucho más resiliente y responsable con el entorno local.
