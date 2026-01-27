La reciente compra del 49 % de Alta Fermentación por parte del grupo europeo Kofola —uno de los mayores productores de bebidas en Europa Central y competidor histórico de multinacionales como Coca-Cola y Pepsi en varios mercados— puso en el radar regional a una compañía que, desde hace seis años, viene construyendo un modelo innovador para impulsar el crecimiento de emprendimientos de bebidas artesanales en América Latina.
Alta Fermentación es la primera aceleradora independiente latinoamericana especializada en bebidas craft. Opera como un fondo de inversión privado y se enfoca en identificar, invertir y acompañar pequeños y medianos emprendimientos de alto potencial en categorías como cerveza artesanal, licores, cafés especiales, gaseosas naturales y otras bebidas premium.
La compañía nació en 2019, fundada por Berny Silberwasser, creador de marcas emblemáticas como Bogotá Beer Company, La Rana Dorada y Veza Sur USA, junto a Fernando Mur, exdirectivo y socio durante más de dos décadas de la mayor cervecera global.
Ambos identificaron una brecha estructural en el ecosistema regional: numerosos emprendimientos con propuestas sólidas, pero sin el capital, el conocimiento técnico ni los modelos de negocio necesarios para escalar de manera sostenible.
A partir de ese diagnóstico, crearon Alta Fermentación como una plataforma de crecimiento que combina inversión de capital con acompañamiento estratégico.
La aceleradora trabaja directamente con sus socios en áreas como definición de modelos de negocio, procesos administrativos, optimización de costos, estandarización de operaciones, capacitación de equipos y acceso a una red de expertos internacionales.
“El fondo está 100 % invertido en compañías con alto potencial de generación de valor”, ha señalado la firma en distintas comunicaciones, destacando que su tesis de negocio se basa en experiencias probadas como los casos de Bogotá Beer Company y La Rana Dorada.
Un portafolio regional con marcas referentes
Hoy, Alta Fermentación cuenta con un portafolio diversificado presente en cinco países y cuatro grandes segmentos de la industria de bebidas. Entre sus activos más relevantes se encuentran tres microcervecerías en Panamá, Colombia y Ecuador, una tostadora de café y una destilería de ron.
En Panamá opera la cervecería La Rana Dorada, que produce cerca de 660.000 litros anuales y cuenta con 11 pubs propios. En Colombia, su operación incluye marcas como Pola del Pub y Germania, elaboradas en Bogotá, mientras que en Ecuador se desarrolla la marca Sinners.
Además, el grupo controla COLO Coffee, que opera nueve cafeterías y consume alrededor de 26 toneladas de café al año, y la destilería panameña Pedro Mandinga, con una producción cercana a 26.000 botellas de ron anuales.
En conjunto, Alta Fermentación genera ingresos superiores a los US$20 millones al año y emplea a más de 400 personas en la región.
Por qué Kofola apostó por Alta Fermentación
La entrada de Kofola como socio minoritario se enmarca en su estrategia de expansión en América Latina, luego de un primer acercamiento a la región a través de inversiones en el sector cafetero. Para el grupo europeo, Alta Fermentación ofrece una plataforma ya consolidada para crecer en categorías como cerveza artesanal, café y destilados, con marcas posicionadas y presencia directa en puntos de venta.
Según Kofola, la alianza permitirá generar sinergias comerciales y operativas, así como aumentar el potencial de exportación de sus marcas europeas hacia mercados latinoamericanos, al tiempo que fortalece a las compañías del portafolio de Alta Fermentación.
Desde la perspectiva de la aceleradora, el acuerdo representa un respaldo estratégico para acelerar su meta de convertirse en la principal empresa de cerveza artesanal y bebidas en Colombia y Panamá hacia 2030, y profundizar su presencia en otros países de la región.
Con esta transacción, Alta Fermentación consolida su evolución desde una plataforma de apoyo a emprendedores hacia un actor relevante del ecosistema regional de bebidas, capaz de atraer inversión de grandes grupos internacionales y de escalar marcas locales con proyección global.