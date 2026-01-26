Kofola, principal competidora de Coca-Cola y Pepsi, llega al mercado de Colombia y América Latina

El grupo checo de bebidas Kofola anunció la compra del 49 % de la empresa latinoamericana Alta Fermentación, propietaria de tres microcervecerías, una tostadora de café y una destilería de ron con operaciones en Panamá, Colombia y Ecuador, como parte de su estrategia de expansión internacional.
La transacción, cuyo valor no fue revelado, se espera que se cierre antes de finalizar el primer semestre de 2026. Alta Fermentación registra ingresos anuales superiores a los US$20 millones y cuenta con más de 400 empleados en los tres países donde tiene presencia.
Con esta operación, Kofola se convertirá en socio minoritario de la compañía y busca fortalecer su posicionamiento en América Latina, al tiempo que incrementa el potencial de exportación de sus marcas originarias de Europa Central y la región Adriática.
“El ingreso inicial a América Latina se dio a través del café, ya que necesitábamos asegurar el abastecimiento de granos de alta calidad para nuestras marcas. Esto nos abrió oportunidades para un desarrollo más amplio en la región”, afirmó Jannis Samaras, CEO del grupo Kofola.
La empresa europea considera que la región ofrece un entorno favorable para el crecimiento de categorías como cerveza artesanal, café de especialidad y bebidas premium, segmentos en los que Alta Fermentación ha venido consolidando su presencia.
La nueva capacidad tras la adquisición
Alta Fermentación opera tres microcervecerías con marcas reconocidas en sus respectivos mercados. En Panamá produce anualmente cerca de 660.000 litros de la cerveza La Rana Dorada, que se comercializa a través de 11 pubs.
En Colombia elabora las marcas Pola del Pub y Germania desde su planta en Bogotá, mientras que en Ecuador su operación se concentra en la marca Sinners.
Adicionalmente, la compañía gestiona una red de aproximadamente 40 pubs y cafeterías en la región, lo que le permite una relación directa con el consumidor final.
Su portafolio también incluye la marca COLO Coffee, que opera nueve cafeterías y consume alrededor de 26 toneladas de café al año, así como la destilería panameña Pedro Mandinga, con una producción cercana a 26.000 botellas de ron anuales.
Según Samaras, la alianza permitirá generar sinergias operativas y comerciales orientadas a mejorar la eficiencia y multiplicar las ventas en ambas compañías. Por su parte, los fundadores de Alta Fermentación, Berny Silberwasser y Tomás Delfino, señalaron que el objetivo es convertir a la empresa en el principal jugador de cerveza artesanal y bebidas en Colombia y Panamá para 2030.
Kofola cuenta actualmente con 14 plantas de producción en cinco mercados europeos y un portafolio que abarca bebidas carbonatadas, aguas, jugos, tés, cervezas y productos saludables. El grupo emplea a cerca de 3.200 personas y, con esta inversión, consolida a América Latina como una de sus plataformas estratégicas de crecimiento internacional.