Supermercado acabó con los cajeros: Implementó nuevo sistema de pago que acaba con largas filas

La transformación de los supermercados avanza de la mano de los cambios en los hábitos de consumo y del desarrollo tecnológico. En la actualidad, ya no basta con ofrecer productos de calidad y precios competitivos; los clientes también demandan experiencias de compra más ágiles, prácticas y acordes con un estilo de vida marcado por la inmediatez. En ese contexto, la reducción de filas y tiempos de espera en el momento del pago se ha convertido en uno de los principales retos para las grandes cadenas comerciales.
Un ejemplo reciente de esta evolución se dio en Argentina, donde una de las principales cadenas de supermercados decidió poner a prueba un nuevo modelo de atención. Se trata de Coto, una de las empresas más representativas del rubro en ese país, que inauguró un punto de venta de formato reducido, orientado a compras rápidas y de bajo volumen. La principal característica de este local es la eliminación de las cajas de pago tradicionales, reemplazadas por un sistema de autocobro totalmente digital.
El establecimiento, ubicado en el barrio de Balvanera, apuesta por un concepto de compra autónoma, en el que el cliente gestiona por completo el proceso de pago. La propuesta busca facilitar el acceso a los productos y agilizar la salida del local, evitando las demoras habituales asociadas a la atención en la caja. Para concretar la compra, los usuarios deben utilizar medios de pago electrónicos, como tarjetas de débito, crédito u otras alternativas digitales habilitadas.
Si bien la compañía ya había experimentado con sistemas de autocobro dentro de sus grandes superficies, esta iniciativa representa un paso adicional al trasladar esa tecnología a un formato más compacto y de cercanía. El objetivo es ofrecer una solución eficiente para quienes necesitan resolver compras cotidianas en poco tiempo, sin recorrer extensos pasillos ni esperar turnos prolongados para pagar.
¿Cómo funciona este nuevo sistema de cobro en este supermercado?
El funcionamiento del sistema es sencillo y está diseñado para ser intuitivo. Cada terminal dispone de una pantalla táctil y un escáner de códigos de barras. El cliente registra los productos uno a uno y los coloca en el área de embolsado, que cuenta con una balanza de control para verificar la correcta lectura de los artículos. Una vez finalizada la selección, se elige el medio de pago y, tras completar la transacción, la máquina emite el comprobante correspondiente, lo que habilita la salida del local.
Desde la perspectiva empresarial, esta modalidad responde a varios factores estratégicos. Por un lado, contribuye a optimizar los costos operativos asociados a la atención en la caja. Por otro, se adapta a un escenario de consumo más cauteloso, caracterizado por compras planificadas, visitas breves y una creciente valoración del tiempo.