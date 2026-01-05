Reconocido supermercado lanzó liquidación de productos de la canasta familiar: Hay descuentos hasta del 80 %

Con el inicio de 2026, Makro puso en marcha una estrategia comercial orientada a ofrecer alivio económico a los hogares y a facilitar una mejor organización del presupuesto familiar durante los primeros días del año. La cadena mayorista, reconocida por su enfoque en compras al por mayor y precios competitivos, anunció una jornada especial de liquidación que se desarrollará entre el 2 y el 8 de enero, con una amplia oferta de descuentos en productos esenciales para el hogar y la despensa.
Según informó la compañía, esta iniciativa busca que los consumidores puedan realizar un abastecimiento completo sin afectar su estabilidad financiera, en un periodo que suele estar marcado por ajustes económicos tras las festividades de fin de año. La campaña está diseñada para cubrir distintas necesidades cotidianas, desde alimentos hasta artículos de uso doméstico, con rebajas significativas que permiten planificar compras de corto y mediano plazo.
Uno de los puntos más destacados de la jornada es la promoción de hasta el 80 % de descuento en la segunda unidad en productos seleccionados, principalmente en la categoría de congelados. Este beneficio resulta especialmente atractivo para familias numerosas, pequeños negocios o consumidores que prefieren comprar en volumen y organizar sus comidas con anticipación, logrando un ahorro relevante frente al precio habitual.
De igual manera, Makro incluyó descuentos que alcanzan hasta el 70 % en referencias específicas de utensilios y artículos de uso diario. Esta oferta se presenta como una oportunidad para renovar elementos indispensables del hogar, como implementos de cocina o productos de organización, sin necesidad de realizar grandes gastos en un solo momento.
La liquidación también abarca el segmento de juguetería, con rebajas de hasta el 60 % en marcas seleccionadas. Esta categoría amplía las alternativas para actividades recreativas y familiares, ofreciendo opciones accesibles para el entretenimiento y el tiempo libre, incluso después de la temporada navideña.
En el ámbito de los alimentos frescos, la cadena anunció reducciones de hasta el 50 % en frutas, verduras y proteínas seleccionadas. Con esta medida, Makro busca facilitar el acceso a una canasta básica más completa, promoviendo una alimentación equilibrada a precios más bajos.
Finalmente, la campaña incluye beneficios adicionales en productos de aseo y cuidado personal, rubros que representan un gasto constante en los hogares. Los descuentos permiten a los consumidores abastecerse para varias semanas, optimizar su presupuesto mensual y comenzar el año con una planificación financiera más organizada y eficiente.