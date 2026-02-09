Productor explica cómo pasó de pagar $360.000 al mes a $0 por el servicio de energía

En medio de continuos cortes de energía que afectaban la ganadería y producción en su finca ubicada en Cumaral, Meta, el general (r) Orlando Páez explicó cómo pasó de pagar cerca de $360.000 mensuales por el servicio de energía eléctrica a tener un costo energético de $0 en su finca.
Su experiencia fue parte del panel Experiencias en energía fotovoltaica a nivel predial en el Meta dentro de Expomalocas 2026, donde enfatizó que la estabilidad del suministro fue determinante para retomar procesos productivos críticos y reducir vulnerabilidades operativas.
“El servicio público de energía se convirtió en una pesadilla por su intermitencia, y eso nos llevó a buscar alternativas propias”, dijo Páez, refiriéndose a las fallas que impedían el funcionamiento continuo de equipos de ordeño, refrigeración de leche y medicamentos, comunicaciones y sistemas de seguridad.
¿Cómo bajó el servicio de energía a $0?
Tras instalar un sistema de energía solar que hoy cubre el 100 % de las necesidades energéticas de su finca ganadera. “El servicio público de energía es un componente clave que no puede faltar; la energía solar garantiza suministro las 24 horas del día”, afirmó Páez, resaltando cómo los cortes de energía afectaban áreas críticas como el ordeño, refrigeración, comunicaciones y sistemas de seguridad en su operación ganadera.
Antes de la transición, los cortes frecuentes no solo implicaban pagos elevados, sino también interrupciones que repercutían en la productividad y seguridad del predio ganadero. Páez explicó que, tras implementar un sistema que cubre el 100 % de la demanda energética, los costos fijos por electricidad desaparecieron, lo que ha beneficiado tanto el flujo de caja como la capacidad de planear a mediano plazo.
“Antes pagaba cerca de $360.000 en energía; hoy ese costo es cero”, sintetizó Páez, destacando que parte de la inversión inicial puede compensarse con el ahorro en la factura eléctrica que se venía destinando cada mes a la red tradicional. “En esta época posmoderna somos totalmente dependientes de la energía eléctrica, y su intermitencia afecta la productividad”, agregó.
¿Cuál es el costo de un sistema solar similar en Colombia?
Aunque el productor no precisó la cifra exacta de su inversión, empresas especializadas en energía solar en Colombia ofrecen rangos de precios que permiten dimensionar el nivel de gasto que podría implicar un proyecto de este tipo:
Novatrónica SAS, proveedor colombiano con más de 18 años de experiencia en soluciones fotovoltaicas, indica que el costo promedio de instalar paneles solares en Colombia para aplicaciones domésticas puede iniciar alrededor de los $19 millones, mientras que proyectos de mayor escala —como los requeridos por negocios o predios con consumos elevados— pueden superar los $50 millones, dependiendo del diseño y los equipos incluidos (paneles, inversores, estructuras y baterías de almacenamiento).
Los costos finales dependen de varios factores técnicos:
- Tamaño del sistema y consumo energético: Cuanta más energía se requiera, mayor será la capacidad de paneles y equipos necesarios.
- Presencia de baterías: Sistemas off-grid (aislados de la red) que requieren baterías para autonomía total implican un costo mayor que instalaciones on-grid (que siguen conectadas a la red).
- Ubicación geográfica y logística: La irradiación solar local, distancia y acceso al sitio influyen en la eficiencia del sistema y en los costos de instalación.
Aunque muchas instalaciones solares residenciales pueden costar desde $10 millones de pesos en sistemas básicos, soluciones robustas para alta demanda o operación continua 24/7 —como la que describe el productor— se ubican en rangos superiores que requieren evaluación técnica detallada para garantizar su eficiencia y retorno adecuado.
Para el Rancho Cebú, la transición energética no solo eliminó un gasto fijo recurrente, sino que permitió la continuidad de procesos críticos sin interrupciones, lo cual es estratégico en actividades como la ganadería de doble propósito.
La inversión en energía solar también se ve favorecida por la durabilidad de los equipos: los paneles fotovoltaicos suelen tener una vida útil de entre 25 y 30 años, con mínimos costos de mantenimiento y con potencial para reducir la vulnerabilidad de operaciones rurales frente a interrupciones del suministro tradicional.