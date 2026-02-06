Cuánto dinero se gana en un año si invierte $1 millón con los CDT más rentables de Colombia

En un entorno de tasas aún elevadas y con alta volatilidad en otros activos, muchos colombianos están volviendo la mirada hacia instrumentos tradicionales para proteger y rentabilizar su dinero. Para quienes buscan oportunidades de inversión de bajo riesgo, con reglas claras y retornos predecibles, los Certificados de Depósito a Término (CDT) se mantienen como una de las alternativas más consultadas a comienzos de 2026, especialmente entre pequeños y medianos ahorradores.
La pregunta clave ya no es solo dónde invertir, sino cuánto dinero se puede ganar realmente en un periodo de un año con montos accesibles. Con base en las tasas reportadas por la Superintendencia Financiera de Colombia y vigentes a enero de 2026, el panorama muestra que varios CDT ofrecen rendimientos competitivos incluso para quienes empiezan con inversiones de $1 millón.
Qué son los CDT y por qué vuelven a ser protagonistas
Los CDT son productos de ahorro e inversión en los que una persona entrega un monto de dinero a una entidad financiera por un plazo determinado, a cambio de una tasa de interés pactada desde el inicio. Durante ese periodo, el capital no puede retirarse sin penalidades, pero a cambio se obtiene estabilidad y previsibilidad en los rendimientos.
Algunos de los CDT más rentables a 360 días en Colombia
De acuerdo con la información oficial de cada una de las entidades financieras mencionadas en esta nota con corte al 6 de febrero, estos son algunos de los CDT a 360 días con las tasas efectivas anuales (E.A.) más altas en el mercado colombiano:
- La Hipotecaria: 10.25% E.A. (monto mínimo $5.000.000)
- Mibanco: 11,1% E.A. (monto mínimo $50.000)
- AV Villas: 8,75% E.A. (monto mínimo $500.000)
- Santander: 12% E.A. (monto mínimo $500.000)
Para quienes cuentan con grandes capitales, la oferta es más amplia. Sin embargo, el foco para muchos ahorradores está en aquellas entidades que permiten entrar con $1 millón o menos, un umbral clave para democratizar el acceso a estos productos.
Cuánto se gana invirtiendo $1 millón en un año en estos CDT
Si una persona invierte $1.000.000 en un CDT a 360 días y mantiene el dinero durante todo el plazo, estas serían las ganancias aproximadas, suponiendo una tasa efectiva anual y sin considerar retenciones adicionales:
- Mibanco (11.1%% E.A.):
Ganancia anual: $111.000
Monto final: $1.111.000
- AV Villas (8,75% E.A.):
Ganancia anual: $87.500
Monto final: $1.087.500
- Santander (12% E.A.):
Ganancia anual: $120.000
Monto final: $1.120.000
En todos los casos, el inversionista conoce desde el primer día cuánto recibirá al vencimiento del CDT, siempre que mantenga el dinero durante los 360 días pactados.
Es importante tener en cuenta que los valores de ganancia estimados corresponden al rendimiento bruto del CDT. En la práctica, el monto final que recibe el inversionista puede variar debido a la aplicación de impuestos, como la retención en la fuente sobre los rendimientos financieros, así como otros descuentos establecidos por la normativa vigente, lo que reduce ligeramente el valor neto recibido al vencimiento del producto.
Aunque las diferencias entre tasas pueden parecer poco significativas, en plazos largos o con montos mayores el impacto es considerable. Además, el bajo monto mínimo de entrada en entidades como Mibanco o Tuya amplía el acceso a rendimientos de dos dígitos para hogares que antes quedaban por fuera de este tipo de productos.
Para empresas pequeñas, emprendedores o personas naturales que buscan preservar liquidez sin asumir riesgos elevados, los CDT siguen cumpliendo un rol estratégico dentro del portafolio. La clave para los inversionistas será comparar tasas, plazos y montos mínimos, y evaluar si este tipo de instrumentos encaja con sus objetivos financieros de corto y mediano plazo.