Ante subida de tasas de interés, así se impactará positivamente CDT y otros productos financieros

Desde el Banco de la República se adoptó una decisión de alto impacto para la economía nacional al incrementar la tasa de interés de intervención en 100 puntos básicos. Con este ajuste, el indicador pasó del 9,25 % al 10,25 %, un nivel que no se registraba desde 2024 y que marca un nuevo rumbo en la política monetaria del país, en un contexto de control de la inflación y de búsqueda de estabilidad macroeconómica.
La medida ha generado un amplio debate sobre sus efectos en los distintos productos ofrecidos por el sistema financiero, en particular aquellos orientados al ahorro y la inversión. Entre los más mencionados se encuentran los Certificados de Depósito a Término (CDT), las cuentas de ahorro remuneradas y los instrumentos de renta fija, cuya rentabilidad suele estar estrechamente vinculada a las decisiones del banco central.
Para profundizar en el alcance de esta determinación, Henry Amorocho, consultor y docente de Hacienda Pública y Tributación de la Universidad del Rosario, explicó en Valora Analitik que el incremento de la tasa de intervención tiene efectos positivos para el sector financiero y, especialmente, para quienes originan la oferta de dinero. Según el experto, “el incremento en cien puntos básicos en la tasa de intervención incide muy positivamente en el sector financiero, y particularmente en los originadores de oferta de dinero. En este caso, es muy conveniente para productos como los CDT, las cuentas de ahorro remuneradas y, en general, los títulos de inversión en renta fija”.
Amorocho añadió que el aumento de un punto porcentual en la tasa de interés también fortalece el denominado carry trade, una estrategia financiera basada en aprovechar los diferenciales de tasas entre economías. En sus palabras, este ajuste “le va a dar la posibilidad a Colombia de aumentar su carry trade y, primero que todo, convertirse en un atractivo relevante para las inversiones financieras”. Este escenario, explicó, favorece directamente a instrumentos como los CDT, las cuentas de ahorro remuneradas y las inversiones en renta fija, ya que se incrementa su rendimiento como consecuencia de una mejora en las tasas de interés ofrecidas.
Desde esta perspectiva, el especialista considera que la decisión del Banco de la República resulta favorable para el sistema financiero, al permitir un aumento de sus activos y fortalecer la capacidad de captación de recursos. Asimismo, señaló que el atractivo de invertir en productos financieros se incrementa en un entorno de tasas más altas, especialmente cuando el sector real comienza a perder dinamismo. Esto se debe a que el aumento de la tasa de interés eleva el costo del crédito y del financiamiento para empresas y hogares, lo que reduce la demanda de préstamos y desplaza el interés hacia alternativas de inversión más conservadoras.