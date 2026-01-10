Tasa de interés en Colombia Finanzas personales

¿Los CDT en Colombia seguirán dando buena rentabilidad en 2026?

Varios son los factores que condicionan el comportamiento de los CDT en Colombia.

Imagen: cortesía BanRep

Los CDT en Colombia siguen siendo uno de los vehículos más importantes entre los consumidores del sistema financiero para generar rendimientos a sus ahorros.

En la medida en que el país tuvo inflación y tasas de interés altas sus rendimientos fueron más altos, sin embargo, con la reciente desaceleración del IPC el Banco de la República ha flexibilizado su tasa de política monetaria.

Rentabilidad de CDT en Colombia según tipos de bancos
Rentabilidad de CDT según tipos de bancos. Imagen: MejorCDT.

Sin embargo, los CDT en Colombia podrían tener un nuevo repunte de rentabilidad durante el año entrante, a pesar de que hay expectativas para que el IPC siga perdiendo fuerza.

Las expectativas de inflación vienen cayendo, pero a un ritmo bastante menor al previsto, lo que, según el mismo Banco de la República, ha hecho que la Junta del emisor mantenga su restricción de bajar tasas de interés.

Hoy, ese indicador está en el 9,25 %, pero hay algunos pronósticos que señalan que el indicador podría subir en los próximos meses y, de hecho, termine en el 10 % u 11 % % en el 2026.

Este escenario supone que los CDT en Colombia puedan ver un nuevo repunte de rentabilidad o, al menos, que mantengan sus indicadores de utilidad.

CDT en Colombia
Foto: cortesía

Esto pasaría con los CDT en Colombia para 2026

Lo anterior teniendo en cuenta que si la tasa del Banco de la República sube, a los bancos les sale más caro pedirle dinero al Banco Central.

Dada esa situación, estos bancos prefieren buscar ese dinero entre la gente, subiendo la tasa de los CDT para que los ciudadanos se sientan motivados a ahorrar.

Cuando las tasas de interés del emisor bajan, los CDT en Colombia pierden algo de atractivo toda vez que las entidades financieras y crediticias pueden obtener liquidez más barata a través del de la República.

Para los usuarios del sistema financiero que quieran tener muy presente lo que pasa con estos servicios financieros, la Superintendencia Financiera recuerda que es fundamental que las personas reciben el Depósito a Término Fijo (DTF).

Salario mínimo y auxilio de transporte
Trabajadores colombianos. Foto: ©Andrzej Rostek de Getty Images a través de Canva.com

Recomendado: ¿Rentabilidades de doble dígito para 2026?: esta es la visión de MejorCDT que ya supera los 500.000 usuarios

Esto último teniendo en cuenta que este indicador es el promedio de las tasas que los bancos pagan por los CDT a 90 días y es un reflejo directo del costo del dinero que dicta el BanRep, creando un círculo en el que la rentabilidad que recibe una persona como ahorradora se moverá en la misma dirección que la política monetaria.

