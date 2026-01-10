¿Los CDT en Colombia seguirán dando buena rentabilidad en 2026?

Los CDT en Colombia siguen siendo uno de los vehículos más importantes entre los consumidores del sistema financiero para generar rendimientos a sus ahorros.
En la medida en que el país tuvo inflación y tasas de interés altas sus rendimientos fueron más altos, sin embargo, con la reciente desaceleración del IPC el Banco de la República ha flexibilizado su tasa de política monetaria.
Sin embargo, los CDT en Colombia podrían tener un nuevo repunte de rentabilidad durante el año entrante, a pesar de que hay expectativas para que el IPC siga perdiendo fuerza.
Las expectativas de inflación vienen cayendo, pero a un ritmo bastante menor al previsto, lo que, según el mismo Banco de la República, ha hecho que la Junta del emisor mantenga su restricción de bajar tasas de interés.
Hoy, ese indicador está en el 9,25 %, pero hay algunos pronósticos que señalan que el indicador podría subir en los próximos meses y, de hecho, termine en el 10 % u 11 % % en el 2026.
Este escenario supone que los CDT en Colombia puedan ver un nuevo repunte de rentabilidad o, al menos, que mantengan sus indicadores de utilidad.
Esto pasaría con los CDT en Colombia para 2026
Lo anterior teniendo en cuenta que si la tasa del Banco de la República sube, a los bancos les sale más caro pedirle dinero al Banco Central.
Dada esa situación, estos bancos prefieren buscar ese dinero entre la gente, subiendo la tasa de los CDT para que los ciudadanos se sientan motivados a ahorrar.
Cuando las tasas de interés del emisor bajan, los CDT en Colombia pierden algo de atractivo toda vez que las entidades financieras y crediticias pueden obtener liquidez más barata a través del de la República.
Para los usuarios del sistema financiero que quieran tener muy presente lo que pasa con estos servicios financieros, la Superintendencia Financiera recuerda que es fundamental que las personas reciben el Depósito a Término Fijo (DTF).
Esto último teniendo en cuenta que este indicador es el promedio de las tasas que los bancos pagan por los CDT a 90 días y es un reflejo directo del costo del dinero que dicta el BanRep, creando un círculo en el que la rentabilidad que recibe una persona como ahorradora se moverá en la misma dirección que la política monetaria.