¿Rentabilidades de doble dígito para 2026?: esta es la visión de MejorCDT que ya supera los 500.000 usuarios

MejorCDT, plataforma que permite comparar y abrir CDTs de forma digital, ya suma más de 550.000 usuarios y se consolida como un jugador clave en un momento en el que este modelo de inversión se posicionó como favorito para los colombianos.
“El camino ha sido entender los dolores de los colombianos y solucionarlos”, resume Carlos Correa, cofundador y director ejecutivo de MejorCDT, en conversación con Valora Analitik. Detrás de ese propósito hay un punto de partida: la frustración de intentar abrir un CDT en plena cuarentena, teniendo en cuenta lar largas filas y tramites que se debían hacer.
“En ese momento dije: Esto no puede pasar que en pleno siglo XXI, y además en pandemia, sigamos atrapados en el mundo físico de esta manera”, expresó en la entrevista.
Tasas altas en un entorno incierto: ¿qué hacer con el CDT en 2026?
La inflación ronda el 5 %, el Banco de la República presta a los bancos alrededor del 9,25 % y aún hay CDTs con tasas cercanas al 11 % efectivo anual. Un escenario que, según muchos, no se esperaba.
“Hace dos años muchas personas veían CDTs al 15 % y dudaban si amarrarse a 3 años. Hoy las mejores tasas están cerca del 11 %. Quien tomó esa decisión a largo plazo está feliz”, comenta Correa.
“Puede que las tasas bajen, puede que no, pero lo peor que uno puede hacer es no tomar decisiones. Si la plata se queda quieta, no renta. Lo mejor es atraparlas antes de que se vayan”, agrega.
El ejecutivo recuerda que hay múltiples variables que nadie controla: el comportamiento del dólar, la situación en Venezuela, la tensión comercial entre Estados Unidos y China, las decisiones de la FED, la política local.
“Hay muchos factores que pueden empujar la inflación al alza otra vez y hacer que el Banco de la República mantenga o incluso suba sus tasas. Pero eso no significa que volvamos a ver CDTs al 15 %; cuando eso pasó, la inflación estaba en 12 %”, explica.
Por eso, insiste, el momento actual es una ventana de oportunidad: tasas de doble dígito con inflación a la mitad. “Es difícil pensar que las tasas suban mucho más, así que la recomendación es aprovechar las que tenemos hoy”.
Competencia entre bancos, supervisión y por qué el CDT salió fortalecido
En paralelo, la competencia entre entidades financieras también ha jugado a favor del usuario. Bancos digitales y nuevos actores han forzado a las entidades tradicionales a moverse.
“Cada banco tiene su segmento de crédito: hay bancos que solo prestan para consumo, otros que son fuertes en vehículo, otros en vivienda”, explica Correa. “Pero todos necesitan una cosa: plata para prestar, y la manera más estable de conseguirla es el CDT”.
Aquí entra a jugar un actor que casi nunca ve el usuario, como lo es la Superintendencia Financiera.
“Para los colombianos es importante que los bancos no se quiebren. La Superfinanciera vigila cosas como el riesgo de tasa de interés del libro cambiario, es decir, que las tasas a las que prestan se parezcan a las tasas a las que captan”, explica.
Un banco que presta a 20 años para vivienda no puede depender solo de CDTs a 30 o 60 días: necesita fondeo de plazos similares. Y allí es donde el CDT se vuelve estratégico.
“Cuando la Superfinanciera aprieta por liquidez y estabilidad, los CDTs se vuelven la opción número uno para los bancos. Eso hace que algunos plazos suban de tasa y que veamos ofertas muy agresivas a dos o tres años”, añade.
Recomendaciones para invertir la prima
En un país donde muchos están recibiendo prima, vendiendo activos o reorganizando finanzas, la pregunta es cómo invertir bien esos recursos.
Para ello, Correa plantea tres claves para tomar decisiones:
1. Verificar que la entidad esté vigilada por la Superfinanciera
“Es el primer filtro para no caer en pirámides o esquemas ilegales. Todavía en Colombia aparecen de vez en cuando cosas de ese estilo”, advierte.
2. Comparar plazos y rentabilidades entre entidades
No todos los bancos pagan igual ni en los mismos plazos. “Esa diferencia puede llegar al 50 % entre una entidad y otra por exactamente el mismo esfuerzo de invertir”, señala.
3. Separar el dinero de corto y de largo plazo
“Hay que preguntarse cuánto necesito sí o sí el próximo año: declaración de renta, matrículas, útiles, vacaciones. Ese monto va a un CDT de corto plazo. El resto, el que no me quiero gastar, lo pongo a más tiempo, donde usualmente la rentabilidad es más alta”.
Con tasas actuales alrededor del 11 %, un CDT de dos o tres años puede dejar al inversionista “por encima del mercado” si en un año las mejores tasas ya están en 8 %.
Inversión en dólares
El interés de los inversionistas por productos en dólares también está sobre la mesa. Correa lo ve como un paso lógico, pero advierte que también tiene sus riesgos.
En ese sentido, Correa propone un ejemplo práctico:
Cuando el presidente Gustavo Petro llegó al poder, el dólar rozó los $5.000. Muchos pensaron que llegaría a $7.000 u $8.000 y compraron ahí. Hoy, con el dólar cerca de $3.800, la pérdida es del 20 %.
“Si alguien compró todo su patrimonio en dólares a $5.000, perdió el 20 % de toda su riqueza. El problema no es el dólar; es no tener una base sólida en algo fijo”, explica.
Y agrega: “Primero construya un colchón a la fija, en productos como CDTs, y luego use una parte más pequeña para tomar riesgos en dólar o en productos más volátiles. Así, si el dólar se mueve en contra, no pierde sobre todo su dinero, sino sobre una parte menor”.
En ese sentido, MejorCDT ya mira hacia productos en moneda extranjera para usuarios que ya tienen varios CDTs y quieren diversificar. “Hay usuarios con cinco o seis CDTs que ahora se preguntan qué hacer con las ganancias. Ahí es donde empiezan a tener sentido productos en dólares para quien ya tiene una base sólida en renta fija”, anticipa.
Lo que viene: rentabilidad y nuevos productos
El crecimiento del CDT como producto no es solo cosa de MejorCDT. Según cifras de la Superintendencia Financiera, en un año el número de colombianos con CDT pasó de 1,8 millones a 2,2 millones: casi medio millón de personas más.
“Más personas están invirtiendo y, con plataformas como MejorCDT, le están sacando el jugo a lo que el mercado ofrece”, destaca Correa.
Hoy, uno de cada ocho colombianos vive en ciudades donde aún no hay oficinas del banco más rentable del momento. En palabras de Correa, para la plataforma es una oportunidad enorme.
“Todavía hay mucho por hacer para acercar a quienes están en Riohacha, Leticia, Ipiales o el Vichada a la mejor rentabilidad, más allá del banco que les quedó cerca”, afirma.
Para 2026, el plan es doble. Consolidarse como el “producto estrella” en CDTs, aumentando la base de usuarios y permitiendo que más colombianos puedan comparar, abrir, retirar y mover sus CDTs con un solo clic.
Y, finalmente, explorar productos en el exterior y en dólares, pensados para usuarios más avanzados en su camino de ahorro, siempre con un principio: la volatilidad solo se toma cuando ya hay un colchón sólido en renta fija.