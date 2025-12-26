Nuevo CDT en Colombia con rentabilidad superior al 10 %; favorecerá productividad en zonas rurales

Banco Contactar anunció el lanzamiento de un nuevo CDT, que a su vez busca aprovechar los recursos captados para el desarrollo de iniciativas productivas en las regiones.
Se trata del CDT Plan 33, un producto de ahorro a término dirigido a personas que buscan alternativas de inversión en renta fija, en un contexto de moderación de la inflación y de estabilidad en las tasas ofrecidas por este tipo de instrumentos.
Dentro de las características de este certificado, se destaca que tiene un plazo de tres años y ofrece una tasa del 11 % efectivo anual.
Según informó la entidad, los recursos captados a través de este producto se destinarán a la financiación de actividades económicas en zonas rurales y municipios intermedios del país.
Servirá para impulsar productividad
De acuerdo con el banco, parte de los fondos se orientarán a iniciativas productivas en comunidades que enfrentan limitaciones de acceso al sistema financiero, incluidas poblaciones indígenas y rurales.
En Colombia existen 115 pueblos indígenas, que representan cerca del 4,4 % de la población, muchos de los cuales presentan brechas en oportunidades económicas.
La entidad también indicó que los recursos del CDT se canalizarán hacia proyectos vinculados con actividades agropecuarias y de conservación ambiental, en un contexto en el que la deforestación volvió a incrementarse en 2024, con más de 113.000 hectáreas de bosque afectadas, según cifras citadas por Contactar.
John Linares, presidente del banco, señaló que el objetivo del producto es ampliar las opciones de ahorro para los clientes, al tiempo que se fortalecen los mecanismos de financiación en regiones con menor acceso al crédito formal.
Banco Contactar inició operaciones en Colombia en marzo de 2024 y actualmente tiene presencia en 18 departamentos. Su modelo de negocio se enfoca en la atención de microempresarios y pequeñas y medianas empresas, mediante productos de crédito, ahorro e inversión.
Con este lanzamiento, Banco Contactar amplía su portafolio de productos de captación, en un mercado en el que los CDT continúan siendo una de las principales alternativas de ahorro para personas naturales en Colombia.