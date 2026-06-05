Arrendatarios podrán acceder a ayuda de $1 millón para pagar el arriendo con sencillo trámite

Cada vez son más los hogares en Bogotá que dependen del arriendo como alternativa de vivienda. Sin embargo, las dificultades económicas que enfrentan muchas familias pueden afectar su capacidad para cumplir oportunamente con el pago del canon mensual, situación que en numerosos casos genera riesgos de desalojo o conflictos con los propietarios de los inmuebles.
Con el propósito de brindar apoyo a quienes atraviesan este tipo de dificultades, la Alcaldía de Bogotá anunció una nueva convocatoria del programa Arrendamiento Temporal Solidario, una estrategia que entregará un subsidio mensual de hasta $1.085.561, equivalente al 62 % de un salario mínimo mensual legal vigente.
El beneficio se otorgará durante un periodo máximo de seis meses consecutivos y busca ofrecer una solución habitacional temporal a hogares que enfrentan condiciones económicas, sociales o humanitarias que ponen en riesgo su permanencia en una vivienda en arriendo.
La iniciativa, liderada por la Secretaría Distrital del Hábitat, está dirigida exclusivamente a personas mayores de edad que sean jefes o jefas de hogar y cuyos ingresos no superen un salario mínimo mensual legal vigente. Asimismo, los aspirantes no podrán ser propietarios de vivienda ni haber sido beneficiarios de subsidios distritales de vivienda que ya hayan sido aplicados.
Entre los grupos priorizados para acceder al apoyo se encuentran mujeres víctimas de violencia intrafamiliar o en riesgo de feminicidio, víctimas del conflicto armado, personas mayores, recicladores de oficio inscritos en el Registro Único de Recicladores de Oficio (RURO) de la UAESP, familias afectadas por emergencias o desastres naturales ocurridos durante los últimos cinco años y miembros de comunidades étnicas.
La Secretaría Distrital del Hábitat también tendrá en cuenta criterios adicionales de priorización. Entre ellos figuran los hogares monoparentales, personas cuidadoras vinculadas a las Manzanas del Cuidado, familias con integrantes en condición de discapacidad, personas en proceso de reincorporación, jóvenes entre los 18 y 28 años que sean cabeza de hogar, integrantes de la comunidad transgénero y hogares ubicados en zonas definidas como polígonos de revitalización urbana.
De igual manera, recibirán consideración especial los hogares conformados por integrantes de la Fuerza Pública, veteranos o familiares de uniformados fallecidos en cumplimiento de su deber.
Fechas y requisitos para la inscripción
La convocatoria se desarrollará de manera virtual los días 10 y 11 de junio de 2026. Durante esas fechas, los interesados deberán diligenciar el formulario de postulación a través de los canales oficiales de la Secretaría Distrital del Hábitat y adjuntar la documentación requerida en formato PDF.
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Entre los documentos exigidos se encuentran las copias de los documentos de identidad de todos los integrantes mayores de edad del hogar, certificados de ingresos laborales o declaraciones para trabajadores independientes, certificaciones de ausencia de ingresos cuando aplique, contrato de arrendamiento vigente conforme a lo establecido en la Ley 820 de 2003 y recibos recientes de los servicios públicos de agua y energía.
Los postulantes también deberán presentar fotografías de la vivienda arrendada, documentos que acrediten su pertenencia a alguno de los grupos poblacionales priorizados, una certificación bancaria para el desembolso de los recursos y el número de matrícula inmobiliaria o el código CHIP del inmueble objeto del contrato de arrendamiento.
La Administración Distrital recordó que la inscripción y el proceso de selección son completamente gratuitos. Además, enfatizó que no se requieren intermediarios ni pagos de ningún tipo para participar en la convocatoria. La información oficial, los requisitos detallados y las condiciones del programa podrán consultarse a través de los canales de atención de la Secretaría Distrital del Hábitat y mediante la línea 195.