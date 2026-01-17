Entrevista | Este es el panorama de los CDT en Colombia en 2026 y su futuro si el Banco de la República sube tasas

Los CDT se han convertido en uno de los vehículos de inversión de mayor crecimiento entre los colombianos y continúan con un buen dinamismo en 2026.
Entre enero y noviembre del año pasado, los CDT en Colombia sumaron un saldo de $ 334,11 billones, con un crecimiento de 2,76 % frente a igual periodo de 2024, de acuerdo con el más reciente Informe Actualidad del Sistema Financiero Colombiano.
Solamente en el penúltimo mes del año pasado, los CDT mostraron un crecimiento dinámico. En noviembre se observó un aumento interanual (noviembre de 2024) de $25,3 billones en su saldo nominal.
La razón: hay más recursos invertidos y también más inversionistas. Según cifras de MejorCDT, en el 2021 cerca de un millón de colombianos tenían recursos invertidos en estos depósitos. Las cifras actuales indican que cerca de 2,2 millones de personas tienen al menos uno de estos productos.
El monto promedio de los recursos depositados por los colombianos también ha crecido. En el 2020 el promedio por cada persona era de $36 millones y actualmente es de cerca de $58 millones.
Panorama de los CDT en Colombia en 2026
En diálogo con Valora Analitik, Carlos Correa, CEO de MejorCDT, explicó que el desempeño de estos productos dependerá de varios factores. Uno de los más relevantes es la tasa del Banco de la República, que crecería según las cuentas de múltiples analistas.
“Si el Banco de la República mueve tasas, muy rápido el rendimiento de los CDT aumenta, porque su tasa indica cuánta plata necesita un banco. Y si el BanRep pone más cara la plata, las entidades la buscarán por otros mecanismos”.
Sin embargo, el aumento en los rendimientos de los CDT también depende de la cantidad de recursos que necesite captar cada banco, lo que pesa como variable en esta ecuación.
Con todo esto, Correa considera que “el CDT es un producto muy atractivo para la gente cuando quiere entender qué está pasando y tener un resguardo. Da oportunidades muy claras para los colombianos que le tienen miedo a lo que pueda pasar con el panorama político, o qué tanto se pueda poner difícil la inflación o no”.
Y añadió: “Creo que este es un buen momento para que los colombianos escojan una parte de corto plazo que te entreguen el dinero antes de las elecciones, y otra parte de largo plazo. Pues si las tasas bajan, ya se atrapó una tasa buena por un año”.
CDT es más rentable en Colombia que en el exterior
Correa también analizó cómo se ve este producto frente a otros países que podrían ser referencia y resaltó que es un mercado “privilegiado” para estos depósitos.
Como referencia mencionó que el CDT más alto en Estados Unidos entrega el 4% de rentabilidad, mientras que el depósito más alto en Panamá tiene una tasa de 6% de rentabilidad en dólares. Otros países como Perú entrega el 6% en dólares, mientras que Colombia todavía tiene productos con 11% en pesos colombianos.
Para pensar en llevar recursos a un depósito fuera de Colombia, “hay que hacer una matemática muy muy precisa”, Por ejemplo, si se abrió un CDT en Estados Unidos, recién electo Petro, el dólar estuvo cercano a $5.000 y pudo ofrecer una tasa de 5%.
Pero si se tiene en cuenta la revaluación de 20 % del peso, actualmente por debajo de $3.700 por dólar, “no se alcanza a recuperar ese 20 % que ya se perdió”, afirma el CEO de la firma.
Balance de MejorCDT en 2025
El año pasado fue destacable, pues la compañía tuvo un crecimiento de 2x frente al año anterior. “Es decir, nos duplicamos en el 2025 contra el 2024. En el 2025 cerramos con 550.000 usuarios y en 2024 eran 350.000”.
Reconoció además las ganancias acumuladas para sus clientes desde la creación de MejorCDT: “Hace cuatro años a hoy, van en “120.000 millones y el año pasado eran 55.000 millones”.
Con esto en mente, cree que en sus escenarios más pesimistas, la compañía va a estar creciendo un 50 % contra el año pasado.