Bancos dan salvavidas a personas reportadas: Les prestan buena cantidad de dinero

El crédito de libranza es una de las grandes alternativas que tienen muchas personas que cuentan con reportes negativos en centrales de riesgo.
A diferencia de los créditos de libre inversión convencionales, estos créditos mitigan el riesgo mediante el descuento directo de la nómina de las personas o mesada pensional, según corresponda.
Esto se explica desde un foco en que el historial crediticio pasado no incida de manera directa en la estabilidad laboral presente. Se asegura un recaudo mediante el empleador, y el banco reduce la probabilidad de incumplimiento.
Para ello, y con el objetivo de tener un salvavidas crediticio, son diversos bancos los que ofrecen ofertas para que las personas reportadas puedan acceder a créditos.
¿Cuáles son los bancos que le prestan a personas reportadas en centrales de riesgo?
El Banco de Bogotá ha abierto una flexibilidad importante al eliminar la barrera del codeudor en las líneas de libranza donde se apalanca exclusivamente en convenios empresariales, lo que permite que muchos ciudadanos puedan acceder a créditos de bajo monto, que pueden ser descontados directamente de la nómina.
Por otra parte, el Banco BBVA ha segmentado su oferta permitiendo microcréditos de hasta $600.000 para bancarizar a personas pensionadas que se encontraban excluidas del sistema o que también se encuentran reportados.
Entidades como Av Villas y Finandina también han adoptado diversos enfoques para las libranzas sea para personas entre los 18 y 75 años, cuando se efectúe convenios activos directamente con el empleador, para que el dinero del préstamo pueda ir directamente al pago del crédito.