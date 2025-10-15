Pago de multas de tránsito tendrá nuevo cambio: Conductores tendrán solución en menos de 5 minutos

Las multas de tránsito son mecanismos sancionatorios impuestos por las autoridades competentes con el propósito de garantizar el cumplimiento de las normas viales y promover la seguridad en las vías del país. Sin embargo, muchas personas que reciben comparendos suelen tener dudas sobre los procedimientos de pago o los canales disponibles para realizar este trámite de forma ágil y segura.
Si bien los portales distritales permiten efectuar el pago de las infracciones de manera inmediata, recientemente se anunció una nueva alternativa que facilita este proceso y permite completarlo en menos de cinco minutos. Se trata de una funcionalidad incorporada en DaviPlata, la aplicación financiera de Davivienda, que ahora integra opciones relacionadas con la movilidad y el pago de servicios públicos.
La entidad financiera presentó la renovación de DaviPlata no solo con una nueva imagen, sino también con la ampliación de servicios digitales que buscan simplificar las gestiones cotidianas de los usuarios. Según Javier Suárez, presidente de Davivienda, “con este lanzamiento, DaviPlata reafirma su liderazgo innovador como la neobanca que transforma con propósito. Ponemos en las manos de nuestros clientes una plataforma para el manejo de sus finanzas cotidianas a cero costos y abrimos las puertas del mundo a todos los colombianos para que realicen sus compras”.
Entre los beneficios que ofrece la aplicación se encuentra la tarjeta débito digital con tecnología NFC, que permite acceder de manera práctica a los sistemas de transporte masivo en ciudades como Bogotá, Cali, Medellín, Manizales y Armenia. Esta opción representa una ventaja para los usuarios que utilizan con frecuencia el transporte público, ya que les facilita el ingreso a las estaciones y la recarga de sus medios de pago.
¿Cuál es la nueva funcionalidad para el pago de multas de tránsito?
A través de DaviPlata, los usuarios podrán realizar el pago de multas de tránsito directamente desde la aplicación. Este proceso se ejecutará mediante el sistema de pagos inmediatos, siguiendo las indicaciones establecidas por las Secretarías de Movilidad de cada región. De esta manera, las personas podrán saldar sus obligaciones en pocos pasos, sin necesidad de desplazarse a oficinas físicas o realizar trámites adicionales.
La nueva versión del aplicativo también permite realizar otras gestiones relacionadas con la movilidad. Por ejemplo, los usuarios podrán pagar parqueaderos —más de 400 en todo el país—, recargar plataformas de peajes electrónicos y comprar tiquetes intermunicipales. Con estas actualizaciones, Davivienda amplía el alcance de DaviPlata como herramienta financiera integral para la vida diaria.