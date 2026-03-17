Empiezan a darse a conocer puntos clave sobre lo que debería pasar con el sistema de jubilaciones. Paloma Valencia y Oviedo harían un radical cambio a la pensión en Colombia.
La modificación se haría con base en la reforma le dio al que ya fue avalada por el Congreso de la República, que fue presentada por el Congreso.
Paloma Valencia y Oviedo harían un radical cambio a la pensión en Colombia buscando, dicen, fortalecer el recaudo y mejorar la salud financiera de un sistema que, dicen, necesita de cambios muy drásticos.
Según los candidatos por la centro derecha, la reforma al sistema de jubilaciones del gobierno Petro avanzó en eliminar toda clase de subsidio para las mesadas más altas.
Paloma Valencia y Oviedo harían un radical cambio a la pensión en Colombia: foco estaría en mecanismo de cotización
Sin embargo, hay cambios urgentes que deben hacerse. Por ejemplo, el pilar semicontributivo, que recibe a los que ganan hasta 2,3 salarios mínimos debería bajar a solo un salario mínimo.
Esto quiere decir que más personas tendrían que hacer aportes a los fondos privados que están en el país, las administradoras que van a seguir funcionando como fondo individual.
Adicionalmente, aseguran, el foco de lo que pueda pasar con mejorar el sistema de jubilaciones debería centrarse en seguir formalizando a los trabajadores del país.
Paloma Valencia y Oviedo harían un radical cambio a la pensión en Colombia buscando también que las cotizaciones no fueran mensuales, sino semanales o por tiempo trabajado.
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Lo anterior con miras también a mejorar considerablemente los niveles de informalidad y sumar más recursos para un sistema que sigue desfinanciado.