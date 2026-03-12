Las últimas encuestas sobre el panorama político en Colombia señalaron que, si Iván Cepeda va a segunda vuelta con Paloma Valencia, sería Valencia quien derrotaría a Cepeda, candidato del oficialismo. De igual forma, si a segunda vuelta fueran Cepeda contra Abelardo de la Espriella, sería De la Espriella quien se llevaría la mayor intención de voto.
Estos resultados fueron revelados por una encuesta realizada por AtlasIntel y la revista Semana; este medio señaló que los resultados se obtuvieron con una muestra de 4.291 personas en todo el país, y según lo manifestó, tiene un margen de error de 2 %.
Las cifras exactas son las siguientes: si Paloma Valencia va a segunda vuelta contra Cepeda, ella le ganaría en intención de voto con 45,7 %, frente a 38,4 % de Cepeda. En caso de que Cepeda vaya a segunda vuelta con De la Espriella, este último obtendría 43,5 % de intención de voto, mientras que Cepeda alcanzaría 39,2 %.
Esta encuesta contempla varios escenarios y también compara a un candidato con otro, excluyendo a quienes tienen menos posibilidades de llegar a la Casa de Nariño. Por ejemplo, en cuanto a la pregunta de cuál candidato generaría más rechazo, si solo se ponen los nombres de Iván Cepeda y Abelardo de la Espriella, sería Cepeda quien generaría más rechazo con 47,9 %, mientras que De la Espriella registraría 38,5 %.
Proyecciones de la primera vuelta presidencial
Como se señaló anteriormente, esta encuesta integra varios escenarios diferentes y disruptivos. El primero de ellos plantea que en primera vuelta Iván Cepeda ganaría con 35 % de los votos. Abelardo de la Espriella ocuparía el segundo lugar con 26,8 %. La siguiente sería Paloma Valencia con 16,8 % (subiendo más de 12 puntos respecto a la misma medición de AtlasIntel previo a las encuestas presidenciales) y en cuarto lugar se ubicaría Sergio Fajardo con 7,5 %.
De esta manera, las previsiones indican que, si bien el candidato del oficialismo podría ganar la primera vuelta, no alcanzaría a llegar a la Casa de Nariño de manera inmediata, sino que tendría que ir a una segunda vuelta para competir contra De la Espriella o Paloma.
Sin embargo, otros escenarios sugirieron que Paloma Valencia sería quien ganaría en primera vuelta, con un total de 39,2 % de los votos. Luego seguiría Cepeda con 35,7 % y el siguiente sería Sergio Fajardo con 12,3 %. Cabe resaltar que este escenario se plantea excluyendo a Abelardo de la Espriella.
No obstante, De la Espriella parece estar firme en su candidatura presidencial y recientemente escogió a José Manuel Restrepo, exministro de Hacienda del gobierno Duque, como su compañero en la fórmula vicepresidencial.
De esta forma, no es difícil concluir que, por lo menos con base en la encuesta realizada por AtlasIntel y Semana, De la Espriella le estaría restando votos a Paloma. Por lo tanto, si el abogado decidiera unirse a la candidata que ha militado en el Centro Democrático, esta última podría fortalecer en buena medida sus aspiraciones presidenciales.
Más cifras de los candidatos
Si se compara a De la Espriella con Cepeda, claramente De la Espriella es el candidato en quien más confía la muestra en temas como criminalidad y narcotráfico, relaciones internacionales, impuestos y carga tributaria, equilibrio fiscal y gasto del Estado, inversiones en infraestructura, fortalecimiento de la democracia, salud, lucha contra la corrupción y economía.
Mientras tanto, Cepeda obtiene mayor confianza frente a Abelardo en rubros como gestión medioambiental y desigualdad social, y también compite en asuntos relacionados con la educación.
Si se compara a Cepeda con Paloma, la candidata le lleva ventaja en relaciones internacionales, criminalidad y narcotráfico, economía e inflación, salud, inversiones en infraestructura, equilibrio fiscal, impuestos y carga tributaria, fortalecimiento de la democracia, educación, lucha contra la corrupción, medio ambiente y desigualdad social.
Finalmente, los encuestados respondieron que, en la actualidad, el mayor problema de Colombia es la corrupción, seguido por la inseguridad, la guerrilla, los altos impuestos, los problemas en el sistema de salud, la pobreza, las dificultades económicas y el narcotráfico.
La ficha técnica de la encuesta es la siguiente:
Descargue la encuesta completa aquí.
