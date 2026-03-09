Iván Cepeda, candidato a la Presidencia de Colombia por el oficialismo, anunció que su fórmula vicepresidencial será la líder indígena Aída Quilcué.
La compañera de Cepeda, en el camino a la Casa de Nariño, no cuenta con un estudio formal de pregrado. Nació en febrero de 1973, pero llegó al Senado por el Movimiento Alternativo Indígena y Social (MAÍS) en el periodo 2022-2026.
También ocupó un rol en el Consejo Regional Indígena del Cauca, donde estuvo desde enero de 2003 hasta enero de 2006.
“Tengo el honor y el orgullo de anunciar al país, junto a la dirección política del Pacto Histórico, que hemos tomado la decisión de que mi fórmula vicepresidencial sea la destacada lideresa indígena, quien hace parte del Consejo Regional Indígena del Cauca, senadora de la República, Aida Quilcué. Para mí es realmente grato y motivo de una gran complacencia, y me siento honrado de anunciar al país esta decisión”, expresó Cepeda en un video publicado en sus redes sociales.
El candidato señaló que tanto la lideresa como el Consejo Regional Indígena del Cauca representan lo mejor de las tradiciones de lo que para él es la «resistencia y la lucha social y la construcción de un país justo y democrático». También dijo que Quilcué aceptó la nominación.
“Para mí es muy placentero que sea alguien de los pueblos indígenas que tienen toda esa sabiduría, que representa también lo mejor de nuestra nacionalidad en un país que requiere justicia, no solamente social, sino también el reconocimiento de nuestra diversidad”, concluyó.
Cabe recordar que hacia mediados de febrero de 2026, la prensa del Senado informó que la senadora Quilcué, junto con su esquema de seguridad, habían sido supuestamente secuestrados en Cauca.
Varios congresistas, entre ellos María José Pizarro, Aída Avella y hasta el mismo Iván Cepeda, expresaron su solidaridad y solicitaron su pronta aparición. En menos de un mes de estos anuncios, Quilcué se abre paso en la política, siendo la fórmula vicepresidencial del heredero del oficialismo.